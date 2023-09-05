تطبيقات الكتب الصوتية: خيارات متنوعة لعشاق القراءة

أصبحت تطبيقات الكتب الصوتية جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من الأشخاص في العصر الحالي، حيث يسعى الجميع لاستغلال وقتهم بأفضل طريقة، سواء أثناء التنقلات أو الاسترخاء في المنزل، تساعد هذه التطبيقات على الاستماع إلى محتوى الكتب بدلاً من قراءتها، مما يجعلها ملائمة لمن يعانون من صعوبات في القراءة أو لأولئك الذين يرغبون في استغلال وقت فراغهم.

افضل تطبيقات الكتب الصوتية

Amazon Kindle: تطبيق القراءة الرقمية الرائد

يعد تطبيق Amazon Kindle أحد أبرز التطبيقات في عالم القراءة الرقمية، حيث يوفر مكتبة ضخمة تضم الملايين من الكتب، الروايات، المجلات، والكومكس.

ورغم أن التطبيق مشهور بشكل أساسي لقراءة الكتب الإلكترونية، إلا أنه يتضمن أيضًا مجموعة من الكتب الصوتية المتاحة من خلال خدمة “Audible” التابعة لأمازون.

ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومتطورة، ويوفر خصائص عديدة، مثل تعديل حجم الخط، وتغيير ألوان الخلفية، ووضع القراءة الليلي، وإمكانية تحديد الملاحظات، والتظليل، وإضافة الإشارات المرجعية.

كما يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون جهاز كيندل الفعلي مزامنة موقع قراءتهم حتى يتمكنوا من الاستمرار من حيث توقفوا على أي جهاز.

أما الكتب الصوتية، فهي ميزة إضافية يوفرها التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرد القصص من قبل محترفين، والاستفادة من مزايا مثل تغيير سرعة السرد وتخطي الأقسام.

Storytel: تطبيق الكتب الصوتية الرائد

يعد تطبيق Storytel أحد أبرز التطبيقات المخصصة للكتب الصوتية، وقد حقق شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، حيث يوفر مكتبة غنية ومتنوعة تضم الآلاف من الكتب الصوتية بعدة لغات.

ومن مميزاته الأساسية واجهته البديهية وسهولة استخدامه، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية تحميل الكتب للاستماع إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسافرون كثيرًا.

ولعل أبرز مزايا Storytel هي وظيفة “النوم”، حيث يمكن للمستخدمين تعيين وقتًا معينًا لإيقاف تشغيل الكتاب تلقائيًا، مما يجعله مثاليًا لمن يحبون الاستماع إلى القصص قبل الخلود إلى النوم.

كما يتميز Storytel بالاشتراكات المرنة التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب الصوتية مقابل رسوم شهرية ثابتة، ولكن ما يميزه حقًا هو تقديمه مجموعة من الكتب الصوتية الحصرية التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر.

Amazon Kindle: تطبيق القراءة الرقمية الرائد

يعد تطبيق Amazon Kindle أحد أبرز التطبيقات في عالم القراءة الرقمية، حيث يوفر مكتبة ضخمة تضم الملايين من الكتب، الروايات، المجلات، والكومكس.

ورغم أن هذا التطبيق مشهور بشكل أساسي لقراءة الكتب الإلكترونية، إلا أنه يتضمن أيضًا مجموعة من الكتب الصوتية المتاحة من خلال خدمة “Audible” التابعة لأمازون.

يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومتطورة، ويوفر خصائص عديدة، مثل تعديل حجم الخط، وتغيير ألوان الخلفية، ووضع القراءة الليلي، وإمكانية تحديد الملاحظات، والتظليل، وإضافة الإشارات المرجعية.

كما يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون جهاز كيندل الفعلي مزامنة موقع قراءتهم حتى يتمكنوا من الاستمرار من حيث توقفوا على أي جهاز.

أما الكتب الصوتية، فهي ميزة إضافية يوفرها التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرد القصص من قبل محترفين، والاستفادة من مزايا مثل تغيير سرعة السرد وتخطي الأقسام.

Audiobooks.com: منافس قوي لـ Audible

يُعتبر تطبيق Audiobooks.com من أبرز منافسي Audible في سوق الكتب الصوتية، حيث يوفر مكتبة غنية تضم آلاف الكتب الصوتية من مختلف الأنواع والتصنيفات.

المميزات الرئيسية:

مكتبة ضخمة: تحتوي على العديد من الأعمال الكلاسيكية والروايات الحديثة، بالإضافة إلى الأعمال الغير روائية، مثل كتب التطوير الذاتي والتاريخ والعلوم.

تحتوي على العديد من الأعمال الكلاسيكية والروايات الحديثة، بالإضافة إلى الأعمال الغير روائية، مثل كتب التطوير الذاتي والتاريخ والعلوم. تجربة استماع متقدمة: يوفر التطبيق خصائص مثل تعديل سرعة التشغيل، ووضع النوم الذي يتيح إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

يوفر التطبيق خصائص مثل تعديل سرعة التشغيل، ووضع النوم الذي يتيح إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. نظام مكافآت: يُمنح المشتركون نقاطًا عند الاستماع إلى الكتب وإكمال تحديات معينة، ويمكن استبدال هذه النقاط بكتب صوتية مجانية.

يُمنح المشتركون نقاطًا عند الاستماع إلى الكتب وإكمال تحديات معينة، ويمكن استبدال هذه النقاط بكتب صوتية مجانية. تجربة مستخدم سلسة: واجهة التطبيق بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يتيح البحث والاكتشاف والاستماع بكل سهولة.

واجهة التطبيق بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يتيح البحث والاكتشاف والاستماع بكل سهولة. تكامل مع الأجهزة: تطبيق Audiobooks.com متاح للعديد من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وحتى بعض أنظمة السيارات.

تطبيق Audiobooks.com متاح للعديد من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وحتى بعض أنظمة السيارات. عروض تجريبية: يُقدم التطبيق فترات تجريبية مجانية للمشتركين الجدد، حيث يمكنهم خلالها استماع إلى كتاب أو اثنين مجانًا قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

يعد Audiobooks.com خيارًا رائعًا لمحبي الكتب الصوتية، حيث يوفر مكتبة ضخمة من الكتب الصوتية، بالإضافة إلى ميزات وخصائص متقدمة تجعل تجربة الاستماع أكثر متعة وسهولة.

NOOK: تطبيقات القراءة الإلكترونية والصوتية الشاملة

يُعتبر NOOK من تطبيقات Barnes & Noble واحدًا من المنافسين الرئيسيين في سوق القراءة الإلكترونية، حيث يوفر مكتبة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية من مختلف التصنيفات والأنواع.

المميزات الرئيسية:

مكتبة متنوعة: تتضمن مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية من مختلف التصنيفات والأنواع، بما في ذلك الروايات والكتب غير الخيالية والكتب المسموعة.

تتضمن مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية من مختلف التصنيفات والأنواع، بما في ذلك الروايات والكتب غير الخيالية والكتب المسموعة. واجهة مستخدم ودية: تصميم الواجهة بسيط وسهل الاستخدام، مما يُسهل على المستخدمين البحث عن الكتب وقراءتها أو الاستماع إليها.

تصميم الواجهة بسيط وسهل الاستخدام، مما يُسهل على المستخدمين البحث عن الكتب وقراءتها أو الاستماع إليها. تجربة قراءة مرنة: يُمكن للمستخدمين تخصيص تجربة القراءة الخاصة بهم من خلال تغيير خطوط النص والحجم ولون الخلفية.

يُمكن للمستخدمين تخصيص تجربة القراءة الخاصة بهم من خلال تغيير خطوط النص والحجم ولون الخلفية. نظام مراجعات: يُمكن للقراء مشاركة تقييماتهم ومراجعاتهم للكتب، مما يُسهل على الأشخاص الآخرين اتخاذ قرار بشأن الكتاب الذي يرغبون في قراءته.

يُمكن للقراء مشاركة تقييماتهم ومراجعاتهم للكتب، مما يُسهل على الأشخاص الآخرين اتخاذ قرار بشأن الكتاب الذي يرغبون في قراءته. تكامل مع أجهزة NOOK: بالإضافة إلى التطبيق، توفر Barnes & Noble أجهزة قراءة إلكترونية خاصة بها تعرف باسم NOOK، والتي تتميز بجودة عرض ممتازة وبطارية طويلة الأمد.

بالإضافة إلى التطبيق، توفر Barnes & Noble أجهزة قراءة إلكترونية خاصة بها تعرف باسم NOOK، والتي تتميز بجودة عرض ممتازة وبطارية طويلة الأمد. إمكانية الوصول إلى المحتوى دون اتصال: بمجرد شراء الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الصوتي، يُمكن للمستخدم تنزيله وقراءته أو الاستماع إليه دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

يُعتبر تطبيق NOOK خيارًا ممتازًا للقراء ومحبي الكتب، حيث يوفر مكتبة غنية من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، بالإضافة إلى ميزات وخصائص متقدمة تجعل تجربة القراءة أكثر متعة وسهولة.

Google Play Books: منصة متكاملة للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية

Google Play Books هي خدمة قراءة رقمية من Google، وهي متاحة على معظم الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android وiOS وWindows. توفر الخدمة مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية بمختلف اللغات والأنواع والتصنيفات.

المميزات الرئيسية:

مكتبة ضخمة: تُقدم Google مجموعة ضخمة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، بما في ذلك الروايات والكتب غير الخيالية والكتب المسموعة والكتب المدرسية والكتب التعليمية.

تُقدم Google مجموعة ضخمة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، بما في ذلك الروايات والكتب غير الخيالية والكتب المسموعة والكتب المدرسية والكتب التعليمية. واجهة مستخدم بسيطة: يوفر التطبيق واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل تصفح المحتوى والبحث عن الكتب.

يوفر التطبيق واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل تصفح المحتوى والبحث عن الكتب. تخصيص تجربة القراءة: يُمكن للقراء تغيير خلفية القراءة، وحجم الخط، ونوع الخط لتحسين تجربة القراءة حسب تفضيلاتهم.

يُمكن للقراء تغيير خلفية القراءة، وحجم الخط، ونوع الخط لتحسين تجربة القراءة حسب تفضيلاتهم. القراءة دون اتصال: بعد شراء أو تنزيل كتاب، يُمكن قراءته دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

بعد شراء أو تنزيل كتاب، يُمكن قراءته دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. ميزات إضافية: مثل تحديد النص، إضافة الملاحظات، والبحث داخل الكتاب، مما يجعله مثاليًا للقراء المتعمقين.

مثل تحديد النص، إضافة الملاحظات، والبحث داخل الكتاب، مما يجعله مثاليًا للقراء المتعمقين. تكامل مع حساب Google: جميع الكتب التي تقوم بشرائها أو تنزيلها ستكون متوفرة عبر جميع أجهزتك التي تستخدم نفس حساب Google.

جميع الكتب التي تقوم بشرائها أو تنزيلها ستكون متوفرة عبر جميع أجهزتك التي تستخدم نفس حساب Google. أسعار تنافسية: كثيرًا ما تقوم Google بتقديم عروض وخصومات على الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، مما يجعلها خيارًا جيدًا من حيث التكلفة.

بشكل عام، Google Play Books هي خيار رائع لمن يبحث عن منصة قوية ومتكاملة للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، خاصة إذا كنت تستخدم بالفعل منتجات وخدمات Google الأخرى.

الكتب الصوتية: وسيلة مريحة للتعلم والترفيه

في عصر السرعة الذي نعيش فيه، أصبح لدينا طرق متعددة للتعلم والترفيه، من بين هذه الطرق، اكتسبت الكتب الصوتية شهرة واسعة، حيث توفر للمستمعين وسيلة مريحة لاستهلاك المحتوى الأدبي أو التعليمي أثناء القيام بأنشطة أخرى، مثل القيادة، التمرين، أو حتى قبل النوم.

تُقدم تطبيقات الكتب الصوتية مجموعة ضخمة من الكتب الصوتية التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات والأنواع، مع ميزات مثل التخصيص، القراءة دون اتصال، والتكامل مع أجهزة متعددة، تُسهل هذه التطبيقات على المستمعين الاستماع إلى كتبهم المفضلة في أي مكان وزمان.

وفي النهاية، فإن اختيار التطبيق المثالي يعتمد على تفضيلات واحتياجات كل مستخدم، سواء كنت تبحث عن مجموعة واسعة من العناوين، أو واجهة استخدام بديهية، أو خيارات تسعير معقولة، هناك تطبيق للكتب الصوتية يناسبك، اكتشف، استمع، واستمتع برحلات صوتية تأخذك إلى عوالم جديدة من المعرفة والترفيه.