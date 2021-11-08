من تطبيقات الربح من الانترنت تطبيق Toloka المضمون والموثوق

يُعد تطبيق Toloka من تطبيقات الربح من الانترنت المعروفة والشهيرة في عالم الربح أون لاين، خاصة أنه تابع لشركة yandex الروسية والمُتخصصة في هذا المجال والتي تُقدم كذلك خدمات أخرى متميزة وشهيرة، وتسعى من خلال هذا التطبيق إلى توسيع نطاق عملها وكذلك تحسين جودة بعض الخدمات الأخرى المرتبطة بـ Toloka مثل محرك البحث الخاص بها، وكذلك الخرائط التي هي على غرار خرائط جوجل، ولكن ما هي العلاقة بين ذلك التطبيق المُتخصص في ربح المال أون لاين وتلك الخدمات الأخرى؟، بالطبع سوف نوضح ذلك بكل تفصيل.

ما هو تطبيق Toloka الربح من الانترنت

هو مُتخصص في العديد من المهام التي يُقدمها لعملائه والتي من خلال قيامهم بإكمالها سوف يحصلون على بعض الأموال والتي يُمكنهم سحبها عبر البنوك الإلكترونية مثل paypal وأيضًا بايونير وسكريل وغيرهم، حيث ترتبط تلك المهم بالإجابة على بعض الأسئلة في الاستطلاعات والاستبيانات ولكن في الواقع ليست تلك هي كل مهامه ويُمكن القول أنها الأقل.

حيث يُقدم تطبي toloka لـ الربح من الانترنت فرصة للمسجلين فيه بتجربة كاميرات الأجهزة من نوع معين يقوم هو بطرح اسمها لهم، فإذا كانوا يمتلكونها يُطلب منه التقاط بعض الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو وذلك للحكم على جودة الكاميرا الخاصة بتلك الأجهزة.

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التسجيل في تطبيق Toloka من متجر جوجل بلاي للاندرويد

بالطبع هناك مهام أخرى سوف تُطلب منك مثل تصوير بعض الأماكن أو تسجيل مقاطع فيديو لها بغرض دعم خرائط محرك البحث ياندكس التابع له التطبيق، ولكي تستطيع التسجيل في Toloka كل ما عليك هو تحميله من متجر جوجل بلاي ثم تثبيته وكتابة البيانات المطلوبة وإذا كنت تمتلك حساب على شركة Yandex فهذا الأمر سوف يُسهل عليك التسجيل.

هذا التطبيق من تطبيقات الربح من الانترنت المُميزة والمشهود لها في هذا المجال كما أن مهامه مُتعددة وسوف تحصل عن إتمامها على قيمة جيدة، وبتعددها سوف تجد نفسك قد جمعت مبلغ ليس بالصغير وهذا يُتيح لك الاستمرارية وتجميع أموال أكثر خاصة إذا كنت مُشترك في أكثر من تطبيق من تلك النوعية.