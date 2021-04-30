 تطبيقات احتيالية من متجر جوجل بلاي يجب حذفها فورًا

بواسطة سمير زيادة

يتمتع متجر جوجل بلاي للتطبيقات بمصداقية كبيرة، ومع ذلك اكتشف خبراء في الأمن السيبراني وجود 8 تطبيقات احتيالية تستطيع أن تسرق بيانات المستخدمين وأموالهم، وشدد هؤلاء الخبراء على ضرورة حذف تلك التطبيقات على الفور، ووفقًا لموقع RT تم طرح البرامج الضارة المضمنة في تلك التطبيقات، من خلال ما مجموعه 700 ألف عملية تثبيت، كخلفيات للشاشة وأغطية لوحة مفاتيح ومحرري صور وتطبيقات أخرى متعلقة بالكاميرا

 تطبيقات احتيالية من متجر جوجل بلاي يجب حذفها فورًا
المحتويات إخفاء
1. إزالة تطبيقات احتيالية من جوجل بلاي
2. كيف تسللت التطبيقات الاحتيالية إلى متجر جوجل بلاي؟
3. عمليات احتيالية كبيرة
4. الحذف فورًا لهذه التطبيقات الاحتيالية
5. نصائح لتجنب خطر تطبيقات احتيالية

إزالة تطبيقات احتيالية من جوجل بلاي

وكانت شركة McAfee العملاقة المتخصصة بالأمن السيبراني، أعلنت عبر مدونة يوم الاثنين الماضي، أن التطبيقات الاحتيالية مدرجة في متجر “غوغل بلاي”، في منطقتي شبه الجزيرة العربية، وجنوب غرب آسيا، ولكن جوجل قامت بإزالتها من المتجر بعد تلقي تقارير من شركة الأمن السيبراني  McAfee.

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 تطبيقات احتيالية من متجر جوجل بلاي يجب حذفها فورًا
تطبيقات احتيالية من متجر جوجل بلاي يجب حذفها فورًا

كيف تسللت التطبيقات الاحتيالية إلى متجر جوجل بلاي؟

وأشار الباحثان سانغ ريول ريو وشانان باك إلى أن التطبيقات الاحتيالية استطاعت التسلل إلى متجر جوجل بلاي (Google Play)، وأن تستولي البرامج الضارة المضمنة في هذه التطبيقات على إشعارات الرسائل القصيرة، ثم تقوم بعمليات شراء غير مصرح بها، وتمت هذه العملية على الرغم من خضوع التطبيقات لعملية مراجعة قبل السماح لها بالدخول إلى متجر “غوغل بلاي”، حيث وجد المحتالين طريقة سهلة للتغلب على ذلك، ولتجاوز “حراس غوغل”، عن طريق تقديم التطبيقات في البداية كتطبيقات “نظيفة” قبل إضافة الشيفرة الضارة عبر سلسلة من التحديثات.

عمليات احتيالية كبيرة

وبعد ذلك وبعد إدراج تطبيقات احتيالية في جوجل بلاي، يقوم المحتالون باجراء عمليات احتيالية كبيرة على صورة عمليات شراء باستخدام بطاقة ائتمان الضحية، وتعمل شركة McAfee على استدعاء البرامج الضارة Android / Etinu، ومع ذلك وبالرغم من إزالة تلك التطبيقات من متجر جوجل بلاي، فهناك احتمال بأن تبقى التطبيقات موجودة على هاتفك.

الحذف فورًا لهذه التطبيقات الاحتيالية

وشدد خبراء الأمن السيبراني على ضرورة حذف أيًّا من البرامج الكامنة في قائمة التطبيقات الخاصة بك التالية بشكل فوري وهي

  • com.studio.keypaper2021
  • com.pip.editor.camera
  • org.my.f Favorites.up.keypaper
  • com.super.color.hairdryer
  • com.ce1ab3.app.photo.editor
  • com.hit.camera.pip
  • com.daynight.keyboard.wallpaper
  • com.super.star.ringtones
 تطبيقات احتيالية من متجر جوجل بلاي يجب حذفها فورًا
تطبيقات احتيالية من متجر جوجل بلاي يجب حذفها فورًا

نصائح لتجنب خطر تطبيقات احتيالية

ونصحت الشركة الأمريكية ة McAfee للأمن السيبراني، مستخدمي متجر “جوجل بلاي” بمراقبة الأذونات التي تطلبها التطبيقات عند تنزيلها، وقال الباحثون بهذا الخصوص: من المهم الانتباه إلى التطبيقات التي تطلب أذونات متعلقة بالرسائل القصيرة  SMS، وأذونات مستمع الإشعارات، ذلك أن تطبيقات الصور والخلفيات لا تطلب هذه الأذونات لأنها ليست ضرورية لتشغيلها، وإذا بدا الطلب مريبًا، فيجب عدم السماح به.

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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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