تقنية

تصوير فائق الجودة مع ملك التصوير: مراجعة هاتف تكنو 5G الجديد

رشا ثروت

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأناقة والأداء والابتكار، فقد ترغب في التعرف على هاتف 20 Premier 5G من Tecno Mobile، هذا الهاتف هو أحدث إضافة إلى سلسلة Camon التي تشتهر بتقديم تجربة تصوير مميزة، يتمتع هذا الهاتف بتصميم جذاب يستخدم مواد عالية الجودة، وكاميرا خلفية قوية تلتقط صوراً رائعة في أي ظروف إضاءة، وشاشة كبيرة ومشرقة تعرض الألوان بوضوح، ومعالج قوي يدعم اتصالات الجيل الخامس، يوفر هذا الهاتف مساحة تخزين واسعة وذاكرة عشوائية سريعة، وبطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع، هذا الهاتف هو خيار مثالي لمن يريدون الحصول على أفضل ما في عالم التكنولوجيا.

- صورة 6 - Premier 5G | Tecno Camon 20 Premier 5G | تكنو

سعر ومواصفات هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G

قد يهمك:

موتورولا تطلق هاتفها الجديد Motorola Edge 40: بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابكسل وشحن سريع 68 واط!

شاومي تفجر المفاجآت بإطلاق هاتف Redmi Note 10 Pro بمواصفات خيالية وسعر منافس!

- صورة 1 - Premier 5G | Tecno Camon 20 Premier 5G | تكنو - صورة 2 - Premier 5G | Tecno Camon 20 Premier 5G | تكنو - صورة 3 - Premier 5G | Tecno Camon 20 Premier 5G | تكنو - صورة 4 - Premier 5G | Tecno Camon 20 Premier 5G | تكنو - صورة 5 - Premier 5G | Tecno Camon 20 Premier 5G | تكنو

الكاميرا الخلفية رباعية – 50 ميجابكسل , فتحة عدسة 1.8 , عريضة , تدعم الليزر , تثبيت بصري OIS – 108 ميجابكسل , فتحة عدسة 2.2 , عريضة جداً 115 درجة – 2 ميجابكسل , فتحة عدسة 2.4 , للعمق – فلاش ثماني (Ring-Flash)
الكاميرا الأمامية واحدة – 32 ميجابكسل , فتحة عدسة 2.5 , عريضة – فلاش
الشاشة أموليد – 120 هيرتز – 6.67 إنش – 1080 × 2400 بكسل – 395 بكسل في الإنش
نظام التشغيل أندرويد 13 – واجهة HIOS 13
التخزين 512 جيجابايت
البطارية 5000 ميللي أمبير
شحن البطارية شحن سريع بقوة 45 واط
الاتصال GSM / HSPA / LTE / 5G – Wi-Fi – بلوتوث – GPS – NFC – USB Type-C
الألوان المتوفرة أسود , أزرق

يمكننا القول أن هاتف 20 Premier 5G هو هاتف ذكي متطور ومتميز يقدم للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها، يتفوق هذا الهاتف في مجالات الكاميرا والشاشة والأداء والبطارية والاتصال، ويتناسب مع احتياجات وأذواق المستخدمين المختلفة، يعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي تقدمها شركة Tecno Mobile، ويستحق التجربة والشراء.

Avatar of رشا ثروت
رشا ثروت
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات