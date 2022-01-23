لعشاق التصوير.. تسريبات بصور حية تكشف تصميم هاتف أوبو Find X5 Pro اللامع

سامي علي

كشفت صور حية عن هاتف أوبو Find X5 Pro المرتقب، حيث ظهر الهاتف الجديد من عملاق تصنيع الهواتف الذكية بشكل لامع مثير للانتباه، ومن المقرر أن ينطلق الجهاز إلى السوق العالمية قريباً، وأوضح الموقع التقني “gsmarena” أن الصور الجديدة التي تم تسريبها عن الهاتف تُظهر أنه مصنوع من السيراميك باللون الأبيض، مع تصميم لامع مع وجود لوحة خلفية عكسية.

تسريبات بصور حية تكشف تصميم هاتف أوبو Find X5 Pro اللامع

تسريبات هاتف أوبو Find X5 Pro

أشارت التسريبات السابقة لهاتف أبو الحديث أنه يأتي بأحدث المعالجات من تصنيع الشركة الأمريكية كوالكوم وهو من نوع Snapdragon 8 Gen 1، حيث يكون بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويحتوي الهاتف على شريحة MariSilicon X NPU، وذلك بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 730، كما يمتلك الهاتف الحديث من شركة أبو واجهة تشغيلية بواسطة أوبو الجديدة ColorOS 12.1.

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مواصفات الهاتف

الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذلك بالإضافة إلى ذاكرة افتراضية بسعة 3 جيجابايت رام

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.
المعالج Snapdragon 8 Gen 1 من انتاج شركة كوالكوم الأمريكية
الشاشة من نوع LTPO2 AMOLED، بقياس 6.7 بوصة تدعم التحديث العالي والذي يبلغ 120 هرتزا، كما أنها تعمل بتقنية +HDR10

لعشاق التصوير.. تسريبات بصور حية تكشف تصميم هاتف أوبو Find X5 Pro اللامع 2 23/1/2022 - 11:24 ص لعشاق التصوير.. تسريبات بصور حية تكشف تصميم هاتف أوبو Find X5 Pro اللامع 3 23/1/2022 - 11:24 ص

من المتوقع أن تُعلن الشركة عن هاتف أوبو Find X5 Pro مع أواخر الشهر القادم فبراير 2022، وفقاً لما تم تسريبه من التشكيلة الرائدة لعدد من هواتفها بسلسلة Find X5، وتأتي الشاشة بمعدل سطوع 526 شمعة تقريباً، كما أن الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

لعشاق التصوير.. تسريبات بصور حية تكشف تصميم هاتف أوبو Find X5 Pro اللامع 4 23/1/2022 - 11:24 ص

الكاميرا
  • الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.
  • أما الكاميرا الثانية فهي للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل.
  • كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.
  • الكاميرا الرابعة لتصوير الماكرو بدقة 3 ميجابكسل.
  • كاميرا أمامية لتصوير مكالمات الفيديو والصور السلفي بدقة 32 ميجابكسل.

لعشاق التصوير.. تسريبات بصور حية تكشف تصميم هاتف أوبو Find X5 Pro اللامع 5 23/1/2022 - 11:24 ص

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على ليسانس أداب وتربية جامعة المنوفية، من أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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