“تصميم مميز وبطارية عملاقة”.. تسريب مواصفات هاتف Poco C55 قبل إطلاقه بأيام

تستعد شركة شاومي خلال الفترة المقبلة لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتبع سلسلة C متوسطة المدى في الشركة بالأسواق الهندية خلال الأيام القادمة، ويليها طرحه عالميًا وقد ظهرت بعض التسريبات في الفترة الأخيرة أشارت إلى مواصفات الهاتف تعرف عليها فيما يلي وعلى موعد إطلاقه.

مواصفات هاتف Poco C55

الشاشة نوع الشاشة: IPS LCD.

حجم الشاشة: 6.7 بوصة.

دقة الوضوح 720 × 1600 بيكسل.

كثافة البيكسلات: 269 بيكسل لكل بوصة.

نسبة الشاشة إلى الهاتف: 83.6%. الوزن والأبعاد 164 × 76.1 × 8.9 ملم (6.46 × 3.00 × 0.35 بوصة).

الوزن 200 جرام. المعالج نوع المعالج: ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجا هرتز Cortex-A55)

معالج الرسومات: Mali-G52 MC2. ذاكرة التخزين مساحة ذاكرة التخزين الداخلية: 64 – 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 و 6 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الكاميرا مزدوجة ودقة العدسات على الترتيب هي: الأولى: 50 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8. الثانية: 2 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرات المميزات التالية: فلاش LED. بانوراما. HDR.

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا 5 ميجابكسل. الألوان رمادي.

أخضر.

فضي. البطارية نوع البطارية: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

مميزات هاتف Poco C55

يحتوي على منفذ مخصص لسماعات الأذن.

دقة الصوت عالية 24 بت/192 كيلو هرتز.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

يحتوي على كاميرا مزدوجة ودقة العدسة الأولى 50 ميجا بيكسل.

سوف يأتي الهاتف بمعالج قوي لزيادة سرعة الاستجابة في الجهاز.

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موعد إطلاق هاتف Poco C55

أعلنت شركة شاومي أن يوم 21 فبراير الجاري هو الموعد المحدد للإعلان عن هاتف Poco C55 حيث سيتم طرحه في السوق الهندي أولاً، بعدها سوف يصبح متاحًا في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2023.

سعر هاتف Poco C55