“تصميم مميز وبطارية عملاقة”.. تسريب مواصفات هاتف Poco C55 قبل إطلاقه بأيام
تستعد شركة شاومي خلال الفترة المقبلة لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتبع سلسلة C متوسطة المدى في الشركة بالأسواق الهندية خلال الأيام القادمة، ويليها طرحه عالميًا وقد ظهرت بعض التسريبات في الفترة الأخيرة أشارت إلى مواصفات الهاتف تعرف عليها فيما يلي وعلى موعد إطلاقه.
مواصفات هاتف Poco C55
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|الشاشة
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|الوزن والأبعاد
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|المعالج
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|ذاكرة التخزين
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|الألوان
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|البطارية
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مميزات هاتف Poco C55
- يحتوي على منفذ مخصص لسماعات الأذن.
- دقة الصوت عالية 24 بت/192 كيلو هرتز.
- البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.
- يحتوي على كاميرا مزدوجة ودقة العدسة الأولى 50 ميجا بيكسل.
- سوف يأتي الهاتف بمعالج قوي لزيادة سرعة الاستجابة في الجهاز.
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موعد إطلاق هاتف Poco C55
أعلنت شركة شاومي أن يوم 21 فبراير الجاري هو الموعد المحدد للإعلان عن هاتف Poco C55 حيث سيتم طرحه في السوق الهندي أولاً، بعدها سوف يصبح متاحًا في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2023.
سعر هاتف Poco C55
- السعر العالمي للهاتف 100 دولار.
- سعر هاتف Poco C55 المتوقع في مصر 3500 جنيه مصري.
- السعر المتوقع للجهاز في السعودية 310 ريال سعودي.