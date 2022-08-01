تصميم شبابي وبسعر مميز.. مميزات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G الجديد

أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، في بيان جديد صدر عنها، عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A23، والذي تستعد الشركة التقنية لإطلاق نسخة جديدة له، على أن تكون 5G من الهاتف في أوروبا، في شهر مارس الماضي، كما كشفت التسريبات الأخيرة أيضًا، التي نشرتها بعض المواقع التقنية، عن سعره قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

وفقا لما قاله موقع “gsmarena” التقني، فإن هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، من شأنه أن يأتي مع خيار واحد، وذلك فيما يخص سعة التخزين الداخلية، والتي تصل إلى 64 جيجابايت، وسيتوفر مقابل سعر 5700 جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 300 يورو، كما أن الهاتف يأتي في ثلاثة ألوان على الأقل، والهاتف به مميزات عدة.

مميزات هاتف Galaxy A23 5G من سامسونج

يأتي هاتف Galaxy A23 5G من سامسونج مع مجموعة من المميزات، كما يشاع أن هاتف الفئة المتوسطة الذي سوف تطلقه سامسونج، سوف يأتي مع بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، أي أنها بطارية كبير ، وتلك البطارية تشحن بقدرة 25 وات، بتقنية الشحن السريع، تشمل المواصفات الأخرى دعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 وذلك لإحدى القوائم في وكالة الاتصالات التنظيمية FCC، مع بطاقة microSD، ومن المحتمل أن تطلق سامسونج الهاتف في أسواق 5G، مع تقنية الدفع الإلكتروني NFC، وأعلنت الشركة أنها معتمدة على السوق.

تصميم هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

كما أعلنت الشركة عن أنه من الواضح أن الأسواق الأوربية تعد واحدة من هذه الأسواق، بالإضافة إلى سوق الهند، ومن المتوقع أن يطرح Galaxy A23 5G في أسواق كوريا وأمريكا الشمالية، لأن هذه الأسواق كانت الأكثر دعما لشبكات أكثر تطورا، وتدعم الجيل الخامس، وسيأتى الهاتف مع تصميم شبابي، وأيضا مع شاشة لها حواف نحيفة، وعدد متنوع من الألوان، من نوع AMOLED ، قياس 6.6 بوصة، مع جودة + FullHD، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، ومعدل تحديث 120 هرتز، وثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

كاميرات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

وسوف يأتي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G مع مجموعة من الكاميرات، الخلفية تأتى بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل وهي كاميرا فائقة الاتساع، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، ويأتي مع كاميرا التصوير الأمامي وإجراء مكالمات بدقة 32 ميجابكسل للفيديو، وسوف يعمل الهاتف، بمعالج من نوع Exynos 1200 ، مع سعة تخزين داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت، مع 6 و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وهي أحدث نظام تشغيل بأندرويد 12.