البعض يرغب في تصفح سناب شات بدون حساب هذا في حالة كان لديهم أصدقاء يستخدمون Snapchat كما يرغبون في مشاهدة قصصهم على السناب دون أن يكون لديهم سجل، فمن الغريب أنك تستطيع رؤية قصص أصدقائك على السناب في حال قرروا نقلها إليك، مهما كان الأمر فهناك بعض القوانين والقيود على فرصة عدم إمتلاك حساب سناب شات، لم تستطع من ملاحظة أو إرسال رسالة في وقت مبكر، يمكنك فقط رؤية وعرض قصص سناب التي حصلت عليها من رفاقك ومن هنا إذا كنت مهتمًا بإدراك ومعرفة كيفية تصفح سناب شات بدون حساب فتابعنا للنهاية.

تصفح سناب شات بدون حساب

إذا لم يكن لديك حساب شات ولم تمتلك عليه حساب يمكنك مشاهدة قصص السناب المختارة على موقع السناب على الرابط التالي : https://www.snapchat.com ثم النقر على ” قصص” وبذلك تستطيع رؤية القصص المختارة بإستخدام برنامج الإنترنت الخاص بك.

كيفية إنشاء حساب سناب شات بدون رقم الجوال

بعد توضيح كيفية تصفح سناب شات بدون حساب الان سنستعرض معًا كيفية إنشاء حساب سناب شات بدون رقم الهاتف كالتالي:-

قم بتنزيل برنامج سناب شات.

قم بفتح البرنامج على جوالك ثم النقر على زر ” تسجيل”.

إدخال بياناتك مثل ( الاسم الأول- اسم العائلة).

النقر على زر التسجيل والقبول من أسفل الشاشة.

تسجيل تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ثم النقر على زر continue متابعة.

النقر على خيار” تغيير الاسم” وإدخال اسم جديد خاص بك وبحسابك.

إدخال كلمة سر قوية ويُفضل أن تكون أكثر من 8 أرقام حتى تكون صعبة الاختراق ثم النقر على زر متابعة.

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كيفية استرجاع حساب سناب شات عبر البريد

بعد القيام بإيضاح كافة خطوات تصفح سناب شات بدون حساب وأيضًا كيفية إنشاء حساب سناب شات بدون رقم جوال، الآن تستطيع استرجاع حساب سناب شات عبر البريد، حيث أنه أحيانًا قد لا تتذكر كلمة المرور الخاصة بحسابك على التطبيق فمن هنا يجب عليك استرداد هذا الحساب من خلال البريد الإلكتروني أو الجوال كالآتي:-

الولوج إلى برنامج سناب شات على الهاتف.

في الصفحة الرئيسية سيُطلب منك تسجيل كافة بياناتك.

انقر على زر” هل نسيت كلمة المرور؟”

عند ظهور نافذة منبثقة بها خيارين لإسترجاع الحساب إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الجوال.

قم بإختيار البريد الإلكتروني.

سيتم تحويلك إلى المتصفح تحت عنوان ” إعادة تعيين كلمة المرور”.

قم بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك وانقر على زر ” إرسال”.

سيظهر لك إشعارًا يطلب منك الانتقال إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بالانتقال إلى البريد ثم الرسائل الواردة.