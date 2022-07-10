تصرفات خاطئة تستهلك بطارية آيفون سريعا

تتميز بطارية آيفون بأنها تدوم لفترة طويلة, و لكن هناك بعض التصرفات الخاطئة التي قد نرتكبها فتؤدي إلى نفاذ البطارية بشكل أسرع و لذا اليكم أهم هذه التصرفات التي يجب تجنبها للحفاظ على شحن بطارية الآيفون طويلا:

1- سطوع الشاشة:

من أهم مصادر امتصاص البطارية سطوع الشاشة, خاصة إذا كنت تستخدم جهازك كثيراو و من الأفضل التأكد من إيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدام هاتفك لتوفير الأحمال على الجهاز.

2- تطبيقات Rogue:

تساهم التطبيقات التي تعمل في خلفية الشاشة على استهلاك البطارية, لذا عليك التعرف على مقدار استهلاك كل تطييق من خلال الإنتقال إلى الإعدادات و الضغط على البطارية, وستظهر لك قائمة باتطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من طاقة البطارية.

3- تغطية شبكة ضعيفة:

قد يؤثر ذلك على البطارية لأن الهاتف دائما سيبحث عن اتصال أفضل.

4 – درجة الحرارة:

تؤثر كل من درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة سلبا على جهاز الآيفون, فقد تسبب درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع درجة حرارة الجهاز وبالتالي يحتاج إلى استراحة قصيرة, ينما درجات الحرارة المنخفضة او البرودة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع.