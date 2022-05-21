تشغيل فلتر البكاء Crying Filter لعمل فيديوهات حزينة على مواقع التواصل

انتشر فلتر البكاء أو فلتر العياط Crying Filter على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديو بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية وأحدث ضجة كبيرة، وخصوصا بعد مشاركة العديد من الفنانين والمشاهير لعدد من الفيديوهات الحزينة باستخدام هذا الفلتر، ولذلك من خلال الفقرات التالية نشارك معكم كيفية تشغيل فلتر البكاء وعمل الفيديوهات الحزينة لمشاركتها مع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديو.

فلتر البكاء سناب شات

يتوفر في الوقت الحالي فلتر البكاء على تطبيق سناب شات، ويمكن لجميع مستخدمي التطبيق أن يقوموا بتصوير العديد من الفيديوهات أو الصور ومشاركتها على أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي، ويتم استخدام الفلتر وتشغيله بالطريقة التالية:

أولا يتم فتح تطبيق سناب شات من خلال الهاتف.

بعد ذلك يتم فتح الكاميرا تمن خلال التطبيق والتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

بعد ذلك يتم كتابة كلمة Crying في المربع الخاص بالبحث واختيار الفلتر.

سوف يظهر وجهك بالشكل الحزين ويمكن حينها البدء في تصوير فيديو أو التقاط صور ومشاركتها مع الأصدقاء.

تشغيل فلتر البكاء على تيك توك

حتى يتم تشغيل Cring Filter على تطبيق تيك توك لابد من اتباع بعض الخطوات التي نوضحها لكم في النقاط التالية: