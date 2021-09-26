كيف يمكن تشغيل خدمات جوجل في هواتف هواوي بطريقة سهلة ؟

مما لا شك فيه أن وقف خدمات جوجل على هواتف شركة هواوي الصينية، شكل أزمة كبرى، تداعى تأثيراتها السلبية على مبيعات الشركة حتى الآن، والتي كانت جزءًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لتحجيم دور Huawei التي دخلت في أزمة كبرى معهما، بينما مازال يعاني ملايين المستخدمين من صعوبة الوصول إلى تلك الخدمات والتطبيقات على الجوالات الخاصة بهم حتى الآن، وهو ما دفعهم إلى محاولة البحث عن الطرق البديلة التي تُمكنهم من الوصول إليها وتحميلها، وهو ما نتناوله معكم خلال السطور التالية.

كيفية تشغيل خدمات جوجل بهواتف هواوي

في البداية نتعرف على أكثر أنواع هواتف هواوي المحرومة من خدمات جوجل، وهي(7i – y7a – y9a – P40 Pro – P30 Pro – P20 Pro – Nova 4)، ويمكن الوصول إلى خدمات وتطبيقات متجر جوجل بلاي عبر بعض الطرق البديلة أو الوسيطة، ومنها:

1- تحميل تطبيق خلال chat partner:

يمكن تحميل ملف أو تطبيق وسيط مثل ( تشات بارتنر) عبر الجوال الخاص بك، ثم اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد.

الضغط على Detect device.

ثم الضغط على REPAIRE NOW أسفل الشاشة.

ثم اختيار خيار تنشيط.

ثم البدء في تحميل متجر Google Play.

ثم اختيار تطبيقات جوجل التي تريد تحميلها.

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2- النقل عبر تطبيق Phone Clone:

كم يمكن نقل بعض الخدمات الأساسية الموجودة على متجر جوجل بلاي مثل الفيس بوك والانستجرام والواتساب وغيرها، من خلال تطبيق Phone Clone، الذي يسهل ويُسرع عملية نقل البيانات من أي هاتف ذكي، سواء أندرويد أو آيفون، إلى هاتف هواوي، وتستغرق العملية ربع ساعة تقريبًا، سيتم بعدها نسخ تلك التطبيقات إلى جهازك.