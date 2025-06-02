تسهيل وقائمة جديدة.. الآن واتساب يفعلها ويطلق ميزة جديدة لمستخدمي الأندرويد

يقوم تطبيق المراسلات الفورية واتساب الآن بالعمل على طرح ميزة جديدة لمستخدمي الأندرويد، وهذه الميزة عبارة عن إظهار قائمة جديدة من خلال الضغط المطول على أي رسالة وتحديد أو نسخ بعض أجزاء الرسالة، وذلك بدلاً من الإضطرار لاختيار الرسالة كاملة كما هو الحال الآن في التطبيق.

قائمة جديدة على واتساب بالضغط المطول على الرسالة

كما ستكون الأداة الجديدة لتحديد بعض الأجزاء من الرسالة متاحة في كل أنواع الرسائل، الفردية والجماعية، وهذه الميزة أصبحت متاحة الآن في النسخة التجريبية لمستخدمي نظام الأندرويد، أما هواتف آيفون ومستخدمي نظام آي أو إس فهي متاحة عندهم بالفعل.

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وبمجرد إطلاق هذه الرسالة لكافة مستخدمي الأندرويد على واتساب، سيتم إلغاء الميزة القديمة التي تعمل على تحديد الرسالة بأكملها ونسخها، ولايزال الواتساب الآن يعمل على تطوير وتجريب ميزة التحديد الجزئي، ويتوقع إطلاقها قريباً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.