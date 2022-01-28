تسلا موتورز تتجه نحو صناعة تسلا بوت “رجل ألي” والمؤسس المساعد إيلون ماسك يدعم المشروع

شركة تسلا موتورز مع إيلون ماسك يتجهون نحو تعزيز تواجدهم في مضمار الذكاء الإصطناعي حيث قامت شركة تسلا موتورز بتغيير خططها السابقة والإهتمام أكثر في مشروع تسلا بوت، حيت أن الشركة سوف تنفق الكثير من الجهد والمال والوقت لصناعة رجل ألي في نهاية العام الجاري 2022 حسب ما أفاد الرئيس الفيس لشركة تسلا رجل الأعمال إيلون ماسك وأضاف أن تسلا موتورز لن تعطي كامل وقتها للسيارات الكهربائية، ولكنه كان قد صرح مسبقا أن مشروع الرجل الألي لن يكون أهم منتجات الشركة.

وكان قد تم الإفصاح عن مشروع إيلون ماسك العام الفائت في شهر آب خلال فعاليات يوم تسلا وأهم ما تم ذكره بخصوص الرجل الألي الخاص بـ شركة تسلا موتورز هو أن مهمة بوت تسلا الأساسية هي القيام بالأعمال البشرية الجسدية الخطيرة في المستقبل، و يبلغ طول “الرجل الألي” بوت تسلا والذي سوف يبلغ طوله 5 أقدام و 8 بوصات بالإضافة إلى وزنه البالغ 125 رطل كما ويتمكن بوت تسلا من السفر بسرعة جيدة تقدر بنحو 5 أميال في الساعة وكذلك يستطيع رفع أوزان بحجم 150 رطل ويمتلك شاشة صغيرة في الوجه.

إيلون ماسك سيقوم بالإستفادة من منظومة الذكاء الإصطناعي المعمول به في سيارة تسلا ويستخدمه في بوت تسلا الرجل الألي وأشار إيلون ماسك أن هذا المشروع إذا لم تقم به تسلا فا سيأتي كيان أخر يقوم بتنفيذه، ولكن مع فارق جوهري وهو أن تسلا سوف تقوم بإنتاج رجل ألي على قدر عالي من الجودة والآمان، ولكن إن صنعه كيان أخر فلن يكون بنفس الجودة والكفاءة.