تسرييات هاتف آيفون 15 برو الجديدة تكشف عن تعديلات تطال الكاميرا وزر الصوت| وإضافات أخرى

تسريبات جديدة تكشف عن بعض المواصفات التي تأتي بها سلسلة آيفون 15 القادمة من شركة آبل، المقرر الإعلان عنها رسميًا خلال شهر سبتمبر المقبل، ومؤخرًا تم الكشف عن التصميم المتوقع لهاتف آيفون 15 برو، وبعض التغييرات والتعديلات التي ستطرأ عليه، خاصةً فيما يتعلق بالكاميرات وزر الصوت، وبعد الإضافات الأخرى، كما تم نشر بعض الصور ثلاثية الأبعاد للهاتف المنتظر.

تسريبات آيفون 15 برو

ولأول مرة في مسلسل التسريبات، تظهر رسوم ثلاثية الأبعاد لهاتف آيفون 15 برو القادم، حيث كشفت التقارير أنه تم تسريبها من داخل أحد المصانع الصينية المتخصصة بصناعة أغطية حماية الهواتف، ما يعكس التصميم القادم للهاتف وأبرز التغييرات التي ستطرأ عليه، كما كشفت عن العديد من المميزات المتوقع أن تكون نهائية على التصميم.

أبرز التعديلات المنتظرة

وأظهرت الصورة أن زر الصوت لهاتف آيفون 15 برو سيُصبح لمسيًا فقط، كما تم إجراء زيادة قليلة على سُمك الكاميرا التي من المتوقع أن تحافظ على شكلها الأساسي الحالي، بالإضافة إلى زيادة انحناء زوايا الهيكل المعدني للجوال بجانب الزجاج الذي يغطيه، مستهدفًا توفير راحة أكثر لليد أثناء استخدامه، كما سيتم إلغاء منفذ Lightning واستبداله بمنفذ USB-C، نزولاً على ضغوطات الاتحاد الأوروبي للتقليل من النفايات البلاستيكية وتخفيض التكاليف على المستهلكين.

وإضافات أخرى