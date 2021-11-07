لأقصى سرعة.. تسريع النت بأفضل البرامج

يبحث الكثير من المستخدمين خلال هذه الفترة عن طرق تسريع النت، وذلك من خلال أفضل البرامج لأقصى سرعة لجميع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، حيث يوجد بعض البرامج الرائعة التي تزيد من سرعة الانترنت، وهى من التطبيقات الهامة التي يحتاجها الكثير من المستخدمين في معالجة الانترنت البطئ، وذلك من أجل التحميل وتشغيل الفيديوهات دون تقطيع.

تسريع النت بأفضل البرامج

وتُساعد البرامج كثيراً في الحصول على الانترنت السريع، وذلك من أجل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل سريع، وكذلك مشاهدة اليوتيوب والفيديوهات بدون أي تقطع مع جودة عالية، ويمكنك تسريع الانترنت على الهواتف والكمبيوتر من خلال البرامج أو التطبيقات الأتية:

تطبيق Speedify – Bonding VPN

يُعد ذلك التطبيق من التطبيقات الرائعة للحصول على النت السريع، وهو يعمل على جميع أنظمة التشغيل لهواتف أندرويد، حيث يعمل التطبيق على توفير خادم الاتصال بالإنترنت والتي قد تكون مغايرة للشبكة التي يتصل بها الجهار والواي فاي، كما أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر والأيفون، ويمكنك الحصول على تسريع النت من خلال ذلك التطبيق بكل سهولة.

تطبيق internet Speed Booster

يُعتبر ذلك التطبيق من التطبيقات الرائعة التي تعمل على تسريع الإنترنت مجاناً، كما أنه يتم استخدامه بسهولة للغاية، ويعمل ذلك التطبيق على تسريع الانترنت بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 80%، كما أنه متوافق مع جميع هواتف الأندرويد، كم أنه يعمل على تنظيف ذاكرة التخزين المؤقتة و DNS الخاص بالجهاز.

تطبيق Connection Stabilizer Booster

يعمل ذلك التطبيق على مساعدة المستخدمين في تسريع الانترنت، وصول هواتف أندرويد بشكل سريع للنت، كما انه يعمل على توفير الأمان والحماية الكاملة من أي عمليات اختراق، كما أنه يُساعد المستخدم على الاتصال السريع والأمن بالإنترنت من خلال تقديم عدد من الخيارات المختلفة.