تسريب كافة مواصفات هاتف vivo V60e الذي طال انتظاره قبل الإطلاق  رسميًا

مع استعداد العلامة التجارية، فيفو، للكشف عن هاتفها الذكي الجديد المرتقب بشدة، vivo V60e ، في السوق الهندية، أُطلقت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيفو الهند، نُشرت هذه الصفحة قبل إطلاقه المتوقع في أكتوبر، وهي تُؤكد بالكامل تصميم الهاتف ومواصفاته الرئيسية، وفيما يلي التفاصيل.

يَعِدُ هاتف Vivo V60e بتجربة بصرية فائقة، حيث يتميز بشاشة AMOLED منحنية رباعية الجوانب، تدعم على الأرجح معدل تحديث 120 هرتزًا مثل سابقه، كما تتميز الكاميرا بدقة مذهلة، إذ تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

ولالتقاط صور سيلفي، يتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، أما بالنسبة للبرمجيات، فتُقدم شركة فيفو للمستخدمين ضمانًا طويل الأمد، حيث سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، مع واجهة Funtouch OS 15، وأكدت الشركة رسميًا أن الجهاز سيتلقى ثلاث ترقيات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من تحديثات الأمان.

كما يتميز هاتف Vivo V60e ببطاريته وسرعة شحنه، فهو مزود ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد وشحنًا سريعًا للمستخدمين.

في حين لا يوجد تأكيد رسمي بشأن المعالج، تشير مصادر في قطاع صناعة الهواتف الذكية إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Dimensity 7360-Turbo، كما يتميز هاتف V60e بمتانته، إذ حصل على شهادة IP68/69، مما يوفر حماية فائقة ضد الغبار والماء، وسيتوفر هاتف Vivo V60e بلونين: البنفسجي الفاخر والذهبي.

ووفقًا للتسريبات، سيتوفر الهاتف بثلاثة خيارات مختلفة للذاكرة/التخزين:

8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين

8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين

12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Vivo V60e (حوالي 360 دولارًا أمريكيًا)، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف متوسطة السعر، وبالنظر إلى كل هذه المواصفات المسربة، من المتوقع أن يصبح Vivo V60e موضوعًا ساخنًا في السوق الهندية، ومن المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة وتاريخ الإطلاق في أكتوبر.