تسريب صور لنماذج أولية لآيفون 16 وبعض الخصائص الجديدة

برغم أن سلسلة هواتف iPhone 16 يبدو تاريخ إصدارها بعيد إلى حد ما، لكن موقع MacRumors استطاع الحصول على صور لأجهزة iPhone 16 Pro وكذلك صور لإصدار iPhone 16 Pro Max وهذه الصور المُسربة قيل إنها تستند إلى نماذج أولية، حيث تبدو كلا الهواتف متطابقة إلى حد كبير مع طرازات الجيل السابق، باستثناء شاشات أكبر قليلًا وإضافة زر “التصوير” الحساس والذي يعمل باللمس على الجانب الأيمن أسفل زر الطاقة.

ووفقا للعديد من التسريبات فمن المتوقع أن يحتوي iPhone 16 Pro على شاشة قطرها 6.27 بوصة، ويبلغ أبعاد الجهاز الأولية 149.6 × 71.45 × 8.25 مم ومن المتوقع أن يزن 194 جرامًا، أما iPhone 16 Pro Max فسيحصل على شاشة قطرها 6.85 بوصة ومن المتوقع أن يبلغ قياسه 163 × 77.58 × 8.25 مم ويصل وزنه إلى 225 جرامًا.

كذلك من المتوقع أيضًا أن تحصل سلسلة iPhone 16 على كاميرات عريضة جدًا محدثة بدقة 48 ميجابكسل، كما سيحصل iPhone 16 Pro الأصغر على عدسة تقريب Tetraprism بزوم 5x.

يعد زر “التصوير” الجديد هو الجانب الملموس في التغييرات التي سوف تحصل عليها هواتف آيفون الجديدة وهو الأكثر إثارة للاهتمام في كلا الجهازين، حيث يُشاع أنه مزود بمستشعر قوة ويتماشى مع إطار الهاتف، ومن المتوقع أن يكون الزر الجديد مقصورًا على أجهزة iPhone Pro ويعمل كاختصار لتطبيق الكاميرا، وبسبب موقعه، سيضطر Apple إلى نقل زر هوائي mmWave والمُصمم خصيصًا للاستخدام فقط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الأيسر.