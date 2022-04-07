تسريب صور جديدة تكشف عن تصميم هاتف 2022 Moto G Stylus 5G

كمال بلهادي

كشفت أحدث تسريبات التي ظهرت عبر فيديو عن تصميم هاتف Moto G Stylus 5G لعام 2022 الذي يختلف عن الإصدار السابق في دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

تسريب صور جديدة تكشف عن تصميم هاتف 2022 Moto G Stylus 5G 2 7/4/2022 - 2:15 م

وقدمت شركة موتورولا الإصدار الرئيسي من هاتف Moto G Stylus في شهر فبراير 2022، وتستعد الشركة هذه المرة  لإطلاق نسخة تدعم الهاتف بتقنية الجيل الخامس 5G.

وتم رصد الهاتف أيضّا برمز “Milan 5G”،  ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بحجم 128 جيجابايت.

تسريب صور جديدة تكشف عن تصميم هاتف 2022 Moto G Stylus 5G 1 7/4/2022 - 2:15 م

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وأكدت التسريبات الحديثة أن هذا الإصدار الجديد المُقدم من شركة موتورولا سيأتي بشريحة معالج Snapdragon 695، كما يدعم الهاتف بطارية جيدة بسعة 5000 مللي أمبير.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف Moto G Stylus 5G 2022 سيأتي  بشاشة LCD مقاس 6.78 إنش٬ بدقة عرض تصل إلى  1080 × 2460 بكسل، ودعم لمعدل التحديث يبلغ 120 هرتز، كما تضم الشاشة كاميرا بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة أمامية.

وأوضحت المعلومات المسربة ان سطوع الشاشة الخاص بالهاتف ستبلغ 650 شمعة، ومن المُتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر 8 ميجابكسل بزوايا رؤية واسعة، وأيضًا مستشعر 2 ميجابكسل لعمق التصوير، وسيأتي الهاتف أيضًا بمدخل 3.5 ملم، بالنسبة لسماعات الرأس.

من ناحية أخرى، تُشير التسريبات المُتوفرة حتى الآن إلى أن هاتف Moto G Stylus 5G  سيعمل بنظام التشغيل Android 12، وسيأتي بخيارين في الألوان وهما: الأسود والأخضر .

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كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



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