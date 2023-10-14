تقنية

تسريب حول مواصفات DJI Osmo Pocket 3 المرتقبة بمستشعر كاميرا 1 بوصة وشاشة دوّارة

آية شام

تفاصيل جديدة عن الكاميرا DJI Osmo Pocket 3 المرتقبة، والتي من المتوقع أن تحل محل DJI Pocket 2 الحالية.

ووفقاً للتسريبات، ستأتي Osmo Pocket 3 بمستشعر كاميرا بحجم 1 بوصة بدلاً من 1/1.7 بوصة في سابقتها، كما ستدعم وضع الألوان D-Log M 10 بت.

كما ستحتوي الكاميرا على شاشة صغيرة قابلة للدوران، يمكن استخدام حركتها كاختصار لبدء التسجيل وضبط إعدادات الكاميرا بسرعة.

وستضم 3 ميكروفونات لتسجيل الصوت بجودة ستيريو وتقليل ضوضاء الرياح.

لكن ما زال موعد الإطلاق والسعر والتوفر غير مؤكدين حتى الآن، في انتظار مزيد من التفاصيل من شركة DJI.

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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

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