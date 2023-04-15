تسريب جديد يكشف عن أحجام شاشات هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro من جوجل

تستعد شركة جوجل خلال الفترة المقبلة لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية وهي هواتف Pixel 8 وحتى الآن لم تعلن أي تفاصيل تخص موعد إطلاق الهواتف بشكل رسمي أو المواصفات الخاصة بهم، وعلى الرغم من ذلك انتشر تسريب خلال الفترة القليلة الماضية يشير إلى مواصفات شاشة الهاتف القياسي Pixel 8 ونسخة البرو منه، تعرف فيما يلي على التفاصيل ومدى صحة التسريب.

شاشة هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro

كشف محلل صناعة الشاشات “روس يونغ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حجم شاشات الهواتف القادمة من شركة جوجل وهم Pixel 8 و Pixel 8 Pro؛ حيث أعلن بأن النسخة الأساسية سوف تأتي بشاشة بحجم 6.16 بوصة، بينما إصدار Pro سوف يأتي بشاشة حجمها 6.7 بوصة، ومن جانبه أكد يونغ أيضًا خلال نفس التغريدة أن إنتاج الشاشات للهواتف القادمة سيبدأ الشهر المقبل.

ولكن توقع مصدر آخر وهو “OnLeaks” أن الهاتف القياسي Pixel 8 سيكون مزود بشاشة 5.8 بوصة، في حين أن النسخة البرو سوف تأتي بشاشة 6.2 بوصة وهذا اختلاف واضح بين كلا التسريبين، والجدير بالذكر أن شركة جوجل لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل تخص حجم الشاشات للهواتف التي تستعد لإطلاقها خلال الشهور المقبلة.

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حقيقة تسريب يونغ عن حجم الشاشات

على الرغم من التعارض بين التسريب الأول والثاني، إلا أن “روس يونغ” يعتبر أحد أكثر المصادر موثوقية عند التحدث عن المواصفات المتعلقة بشاشات الهواتف الذكية، وسجله الحافل الذي لا تشوبه شائبة في هذا المجال هو خير دليل، ولكن بشكل عام يعتبر ذلك كله مجرد تسريبات وسوف تؤكد شركة جوجل كل ذلك خلال الفترة القادمة.