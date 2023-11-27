“تسريب جديد”.. فيديو يكشف عن تصميم “آيفون إس إي 4 – iPhone SE 4” الجديد بكاميرا قوية

يعد iPhone SE 4 واحدًا من أكثر الهواتف المنتظرة في عالم أبل، وذلك لأنه يتوقع أن يحمل تحديثًا كبيرًا في تصميم السلسلة، قرر المصمم المعروف باسم 4RMD إنشاء تصميم مفهومي استنادًا إلى التسريبات والشائعات التي تم الكشف عنها حتى الآن.

لدى iPhone SE 4 تصميم بدون زر Touch ID، وبدلاً من ذلك يحتوي على مستشعرات نظام Face ID.

يتميز الجسم بشكل يشبه إلى حد كبير نموذج iPhone 14 العادي.

وجود زر الإجراء، وكما نعلم قدمت آبل هذه الميزة هذا العام، لكن يبدو أن الاستفادة منها ستكون حصرية لطرازات iPhone 15 Pro.

أكبر تغيير في تصميم iPhone SE 4 هو وحدة الكاميرا الخلفية، حيث تشير الشائعات إلى وجود كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل.

من الجدير بالذكر أن هناك تفاصيل أخرى مهمة مثل شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبطارية بسعة 3240 مللي أمبير، لكن يُمكن لشركة Apple استخدام شاشة IPS LCD بدلاً من OLED لخفض التكاليف.

من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 بمعالج Apple A16 Bionic، الأمر الذي يشير إلى أداء مماثل لهواتف iPhone 15.

يجب الانتباه إلى أن هذه المعلومات لا تزال في مجال الشائعات حيث لم تؤكدها Apple بشكل رسمي حتى الآن.