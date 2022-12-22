تسريبات TENAA تكشف جميع تفاصيل OnePlus 11 القادم

كشفت تسريبات جديدة هاتف OnePlus 11 المتوقع التي جاءت من قوائم TENAA عن جميع تفاصيل ومواصفات هذا الإصدار القادم.

يُشار إلى أن OnePlus ستعقد مؤتمرها القادم في تاريخ 7 فبراير 2023 للكشف عن هاتف OnePlus 11.

في إطار هذا السياق، أظهرت تسريبات TENAA الجديدة أن هذا الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض 3216 في 1440 بكسل، أو جودة Quad HD +.

أضافت التسريبات، أن شاشة OnePlus 11 تُدعم أيضًا عمق اللون 10 بت، ومن المُتوقع أن يتم تضمين تقنية استشعار بصمات الأصابع في الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز.

أوضحت هذه التسريبات أن هاتف OnePlus 11 سيبدأ بواجهة ColorOS 13، والتي تعتمد على نظام التشغيل Android 13 في السوق الصينية، كما دعمت الشركة هذا الإصدار بشريحة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أشارت تسريبات TENAA أيضا أن الهاتف سيحتوي على ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 12 أو 16 جيجابايت، أو 256 أو 512 جيجابايت، كما سيُطلق الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 100 وات.

ذكرت تسريبات TENAA أن هاتف OnePlus 11 قد تم دعمه بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك مُستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومُستشعر بدقة 48 ميجابكسل مع زوايا عرض واسعة للغاية، ومُستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل.

كما أكدت تسريبات TENAA أن هاتف OnePlus 11 يدعم التكبير البصري حتى مرتين فقط، كما يتميز بأبعاد 163.1 في 74.1 في 8.53 ملم، وسيأتي هذا الهاتف الذكي بوزن 205 جرام.