تسريبات Galaxy S24 من سامسونج تكشف عن ميزات جديدة لتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت بعض التسريبات عن سلسلة Galaxy S24 من سامسونج عن ميزات جديدة لتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة Galaxy S24 من سامسونج، تواصل الشركة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هواتفها الرائدة القادمة. اليوم، ظهرت صور تسويقية رسمية من سامسونج على الإنترنت، تكشف عن بعض الميزات الجديدة التي ستتوفر في سلسلة Galaxy S24، وتتعلق بشكل خاص بتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تسريبات Galaxy S24- المصدر: الموقع الرسمي للشركة

وبحسب الصور المسربة، ستتمكن سلسلة Galaxy S24 من إزالة وتحريك العناصر في الصور الموجودة، وكذلك تكبير وتصغير العناصر وتدويرها، وعلى سبيل المثال، في إحدى الصور المسربة، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحريك راكب دراجة BMX في الهواء لأعلى مما كان عليه في الصورة الأصلية، ومع ذلك، لا يوجد معلومات مؤكدة بعد حول جودة الصور التي تم تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S24 القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تسربت معلومات أخرى حول كاميرات سلسلة Galaxy S24، وستحتوي Galaxy S24 Ultra على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، والتي تمكن من التقاط صور بجودة عالية حتى عند التكبير بصورة بصرية بمعدل 2x، كما ستتوفر تقنية التكبير البصري بمعدل 3x و5x من خلال عدسات تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل و50 ميجابكسل على التوالي.

أما فيما يتعلق بكاميرات Galaxy S24 وS24 Plus، فستظل مشابهة للتشكيلة السابقة S23، مع وجود كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع تقنية التكبير البصري 2x)، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل وتقنية التكبير البصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وما زالت سامسونج لم تؤكد بعد ما إذا كانت تستخدم مستشعرات أحدث في كاميرات سلسلة Galaxy S24، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال حدث الإطلاق الرسمي المقرر في 17 يناير بحسب المعلن عبر الموقع الرسمي للشركة.