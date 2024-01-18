تسريبات هاتف iPhone 16 Pro تكشف عن مميزات متطورة في الكاميرا والتصميم.. تعرف عليهم

أشارت التسريبات الأخيرة حول هاتف iPhone 16 Pro القادم عن مواصفات جديدة فيما يخص الكاميرا والتصميم الخارجي للوحة الخلفية أكدت من خلالها أنه سيشهد تغييرًا ملحوظًا مقارنةً بالإصدار السابق، تعرف معنا في هذا المقال على آخر التفاصيل التي توصلنا إليها بشأن هذا الجهاز.

مميزات كاميرا هاتف iPhone 16 Pro

نُشرت تفاصيل جديدة في تقرير “Digital Chat Station” على منصة Weibo أشارت إلى المميزات التي تجريها شركة أبل في كاميرات السلسلة القادمة من هواتفها الذكية وخاصةً هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max والتي جاءت على النحو التالي:

سيتم دعم الهواتف بكاميرا من نوع periscope telephoto.

سوف تقدم الكاميرا الجديدة تحسينات ملحوظة في نظام التكبير مقارنةً بالإصدارات السابقة.

يأتي المستشعر الرئيسي بحجم 1/1.14 إنش.

تعطي الكاميرات صور عالية الدقة في الإضاءة المنخفضة بسبب قدرة المستشعر الرئيسي على جذب الاضاءة بكفاءة أعلى.

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التصميم الخارجي في هاتف أيفون 16 برو

أشار المصدر ذاته إلى أن شركة أبل سوف تجري تحديثات جديدة في اللوحة الخلفية لهواتف السلسلة القادمة وفي التصميم الخارجي لها بشكل عام، وتشمل ما يلي:

تأتي اللوحة الخلفية للهاتف من مادة تتميز بتقنية تصنيع تتضمن الزجاج والبلاستيك معًا.

سيكون تصميم الشاشة ذو حجم أكبر نسبيًا مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ستكون الشاشة مزودة بزر “Capture” الجديد.

سوف تتضمن السلسلة تصميم أصغر في نظام “Dynamic Island”.

موعد إطلاق سلسلة iPhone 16

لم تعلن شركة أبل حتى الآن عن موعد إطلاق السلسلة الجديدة من هواتفها الذكية، ولكن تشير التوقعات إلى أن موعد الحدث الرسمي للإعلان عنها سيكون خلال شهري أغسطس أو سبتمبر من العام الجاري.