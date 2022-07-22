تسريبات نارية.. مواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max الجديد والسعر خيالي في جميع الدول العربية

سعر ومواصفات iphone 14 pro max الجديد هو محل بحث الكثير من عشاق الايفون، حيث ينتظرون بفارغ الصبر نزول النسخة الجديدة من الايفون إلى مصر، وذلك بعد أن حققت آخر نسخة لايفون نجاحا كبيرا نسخة iphone 13، فكل عشاق الايفون يقدرون جيدا المميزات الرائعة التي تقدمها الشركة في كل إصدار جديد.

مواصفات iphone 14 pro max الجديد

بعد إعلان شركة أيفون عن إصدار النسخة الجديدة iphone 14، ازدادت نسبة البحث عن سعر ومواصفات iphone 14 pro max الجديد، لذلك نقدم لكم أبرز مواصفاته:

تم صنع جهة اليسار من الزجاج، ولكنه يحتوي على إطار من الألومنيوم ليحافظ على الجهاز.

وزنه ٢٢٦ جرام فقط .

يمكنه تحمل خط واحد للاتصال، كما إنه يدعم شبكات الجيل الثالث، الرابع، والخامس.

نظام التشغيل هو iOS 16، وذلك عوضا عن الاندرويد.

مقاس الشاشة ٧ إنش، وتحتوي ٤٦٠ بيكسل، بتردد ١٢٠ هيرتز، واسكرين

تم تصنيع الجهاز من مواد ضد الغبار، كما أنه ضد الماء.

مساحته ٢٥٦ تيرابايت.

يحتوي على عدسة مكبرة في الكاميرا الخلفية بدقة ١٣ ميجا بيكسل.

يمكن تصوير الفيديوهات من ٣٠ إلى ٦٠ فريم.

لضمان الأمان والخصوصية، تتوفر لدى الجهاز إمكانية قراءته لبصمة الوجه، والعيون.

كما يأتي مع الجهاز شاحن ١٥ وات، يستطيع شحن الهاتف في نصف ساعة، كما توجد سماعات استيريو خارجية.

مميزات iPhone 14 Pro Max

شاشة رائعة المنظر، وجذابة التصميم.

الهاتف مقاوم للغبار، والمياه.

الهاتف يمتلك خاصية شحن أمامي، وشحن عكسي؛ لذلك فهو سريع الشحن.

السماعة الخارجية استيريو ذات صوت ممتاز.

المساحة التخزينية ضخمة، بحيث لن تحتاج إلى أي مساحة تخزين أخرى.

معالج الايفون في نسخته الجديدة سداسي الأبعاد.

لا يمكن للجهاز الصدأ، فهو مصنوع من مواد مقاومة للصدأ.

يمكن عدم شحن الهاتف مدة يومين؛ وذلك لأن بطاريته ٤٥٠ مللي أمبير.

عيوب iPhone 14 Pro Max

برغم كل تلك المميزات، فإن الجهاز يحتوي بعض العيوب:

يدعم الجهاز شريحة واحدة.

لا يدعم الجهاز ذاكرة تخزين خارجية.

يفتقر الجهاز لمستشعر بصمة الأصابع.

لا يحتوي الجهاز على فتحة توسيع التخزين الخارجي

لا يوجد منفذ لسماعات الأذن 5mm jack.

سعر iPhone 14 Pro Max

من المقرر أن يكون سعر الايفون ١٢٠٠ دولار أمريكي، أي ما يعادل ٢٣ ألف جنية مصري، وبسعر ٤١٠٠ ريال سعودي، يأتي مع الجهاز الضمان الخاص به، ويأتي معه وصلة USB c.