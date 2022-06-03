تسريبات موقع GizPaw التقني تكشف جميع مواصفات هاتف موتورولا Moto G42 القادم

في وقت سابق خلال هذا الشهر، حصلنا على مزيد من المعلومات حول Moto G42 القادم بفضل القائمة التي تم نشرها على Geekbench، والتي كشفت أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 680، والآن شارك الموقع التقني GizPaw قائمة المواصفات التفصيلية الكاملة للجهاز جنبًا إلى جنب مع صورة رسمية جديدة للهاتف باللون الأزرق.

في هذا المقال سنستعرض معكم جميع مواصفات هاتف موتورولا Moto G42 القادم، وفقًا لما تم نشره على الموقع التقني GizPaw.

مواصفات هاتف Moto G42

المعالج أوضح موقع GizPaw أيضًا أن الهاتف سيتدعم بشريحة معالج Snapdragon 680 SoC من Qualcomm. الشاشة هاتف Moto G42 سيأتي مع شاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بدقة FHD + ، في حين لم يكشف GizPaw عن وجود كلمة عن معدل التحديث. الكاميرا كشف موقع GizPaw التقني عن كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل إلى جانب عدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. البطارية أما البطارية فقد كشف موق GizPaw التقني أنها ستأتي بحجم 5000 مللي أمبير مع شحن 18 وات.

الذاكرة ذكر موقع GizPaw أن هاتف Motorola Moto G42 سيحتوي على ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. نظام التشغيل أكد موقع GizPaw أن هاتف موتورولا Moto G42 يدعم نظام تشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم MyUX من Motorola.

مميزات أخرى لهاتف Moto G42 كشف عنها موقع GizPaw التقني

بحسب الموقع المتخصص في المجال التقني فإن هاتف شركة موتورولا القادم Moto G42 سيحصل أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ، وهو مُثبت على الجانب في إطار الهاتف، والذي يتضاعف كزر طاقة، كما يوجد أيضًا في الإطار مقبس صوت بمقاس 3.5 ملم، وذلك وفقًا للمعلومات التقنية التي تم نشرها على الموقع.