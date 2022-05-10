تسريبات .. مواصفات هواتف سامسونج القابلة للطي غلاكسي فولد 4 وفليب 4

كشفت تسريبات نشرها المدون التقني “Ice Universe” عن مواصفات هواتف سامسونج القابلة للطي غلاكسي فولد 4 وفليب 4، عن ما وصلت إليه التكنولوجيا الكورية من تطور تقني كبير، خاصة وأن عملاق الهواتف الكورية “سامسونج” يستحوذ بمفرده على 88% من إجمالي مبيعات الهواتف القابلة للطي في العالم، هذا النوع من الهواتف الذي يزداد الإقبال على طلبه بشكل مستمر، بعد أن قرر العديد من مستخدمي الهواتف الذكية استبدال هواتفهم التقليدية بهواتف قابلة للطي.

مواصفات هاتف سامسونج غلاكسي فولد 4 و فليب 4

أظهرت سلسلة من تغريدات المدون التقني “Ice Universe” العديد من المواصفات لهاتف غلاكسي فولد 4 منها ما يلي:

Fold3 vs Fold4 pic.twitter.com/yqIM96qgUH — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

Rough comparison of Fold3 and Fold4 external screens. pic.twitter.com/3k9Vp7FWCE — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

معامل عرض شاشة “فولد4” سيكون 23:9 للشاشة الداخلية الكبيرة، وفي المقابل كان معامل شاشة الجيل السابق “فولد3” 24.5:9.

الطراز الجديد “فولد 4” سيظهر بتصميم مربع، أما الجيل السابق فكان تصميمه مستطيل.

سعة البطارية في “فولد 4” ستكون بنفس سعة الإصدار السابق منه بسعة 4400 مللي أمبير.

تقنيات الشحن في “فولد 4” و “فليب 4” هي شحن سلكي فائق السرعة 25 وات، باللإضافة إلى تقنيات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

يأتي مع هاتف “فولد 4” كاميرا خلفية مطورة بعدسة رئيسية 108 ميجابيكسل، وعدسة تكبير بثلاثة مستويات للتكبير.

أما هاتف “فليب 4” فسوف يأتي ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير، لتحقق زيادة قدرها 400 مللي أمبير عن الجيل السابق “فليب 3” الذي تبلغ سعة بطاريته 3300.

سباق بين عمالقة صناعة الهواتف الذكية

ويشهد سوق صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي، منافسة شرسة بين العملاق الكوري “سامسونج” وكل من “هواوي” و”أوبو” و”موتورولا”، بينما تستعد “آبل” لدخول المنافسة بحلول عام 2024 لتقدم باكورة إنتاجها من الهواتف الذكية القابلة للطي.