تسريبات مفاجأة عن شاحن هاتف آيفون 14

كشفت بعض التسريبات التي تم تداولها على المواقع المختصة بعالم التقنية عن مفاجأة جديدة في هواتف iPhone 14، والتي سوف تعلن عنها شركة آبل الأمريكية رسميا يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق الهواتف بمعدل شحن سريع للغاية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها أسوة بهواتف أندرويد.

شاحن هاتف آيفون 14

نشر موقع 9to5Mac المختص بعالم التقنية عن مفاجأة شركة آبل، حيث سيتم إطلاق شاحن آيفون 14 برو، بقوة 30 وات وبذلك سيكون أول شاحن بهذه القدرة يأتي مع هواتف آيفون، كما أن الشاحن سيحصل على تصميم جديد مختلف عن الشواحن السابقة، ويتوقع إصدار شاحن GaN حيث سيوفر الشاحن الجديد مدة الشحن بشكل ملحوظ، وتتجه شركة آبل بشكل قوي إلى تغيير منفذ شحن الهاتف في سلسلة هواتف آيفون القادمة، وتحويلها من منافذ Lightning إلى منافذ من نوع USB-C.