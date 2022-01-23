تسريبات لمواصفات وصور هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro

مع إستمرار التطور التكنولوجي الكبير، تنافس الشركات العملاقة في مجال صناعة الهواتف الذكية ، وفي وجود هذا التنافس الكبير تم تسريب صور و مواصفات هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro المنتظر، الذي ظهر بشكل رائع ( لامع وعاكس ).

وتستعد شركة أورو Oppo للكشف عن سلسلتها الجديدة Find X5 مع نهاية شهر فبراير ، بعد أن أظهرت تسريبات سابقة هاتف Find X5 Pro بتصميم سيراميك ، ثم عادت اليوم إلى الظهور مرة أخرى في صور أخرى.

ويأتي هذا الهاتف الجديد من العلامة العملاقة أوبو بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت ، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الإفتراضي، كما يحتوي على سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت ، فضلًا عن واجهة ColorOS 12.1.

وتؤكد هذه الصور التصميم الذي تم تسريبه مسبقًا لهاتف Find X5 Pro ، والذي يتضمن معالج Snapdragon 8 Gen 1 وشريحة MariSilicon X NPU

يُذكر أن الأخبار المسربة الحالية تُظهر أن الهاتف المحمول OPPO Find X5 مزود برقاقة معالج Dimensity 9000 ، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدار الجديد في حدث خلال شهر فبراير المقبل.

وشهدت شركة أوبو oppo تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية من حيث النوعية و أصبحت تنافس الشركات الكبرى على المبيعات في الأسواق العالمية, خاصة أن هواتفها أصبحت مطلوبة بكثرة نظرا لإنخفاض سعرها قليلا نوعا ما مقارنة مع باقي العلامات التجارية الكبرى التي تحمل نفس المواصفات على غرار علامة سامسونج وغيرها من العلامات التجارية الأخرى .