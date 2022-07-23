تسريبات لعبة GTA 6 من مصادر مقربة من Rockstar Games

الجميع على علم أن Rockstar Games في الوقت الراهن تركز بشكل كامل على تطوير Grand Theft Auto 6 بعد أن أعلنت الشركة بشكل رسمي منذ عدة شهور بتعليق العمل على اثنان من الألعاب المحسنة، وفي الأيام الأخيرة قال أحد المطلعين على خطط شركة Rockstar أن الشركة عطلت عملها الخاص بتطوير الإصدارات المحسنة من أجل التركيز على تطوير GTA 6، ومن الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في فبراير الماضي أنه يتم تطوير جاتا 6 على قدم وساق من أجل أن ينسى اللاعبين الفشل الذريع لمجموعة جاتا، لذلك اليوم من خلال مقالنا سنتحدث أكثر عن لعبة جاتا 6 والموعد المتوقع لإصدارها.

موعد إصدار لعبة GTA 6

الكثير من محبي ألعاب شركة روك ستار يبحثون في الوقت الراهن عن تفاصيل معلقة بلعبة جاتا 6 مع العلم أنه يوجد الكثير من التفاصيل المتداولة عن لعبة جاتا 6 من قبل المطلعين على أخر أخبار شركة روك ستار، ومن ضمن التسريبات المعلن عنها أن القصة ستكون طولها سيكون حوالي 4500 دقيقة أي ما يعادل 75 ساعة وهذا الوقت بدون المهام الجانبية.

أما بالنسبة إلى أبطال القصة فمن المتوقع أن يكون هناك ثلاث شخصيات رئيسية وهم rose- casey- ricardo مع العلم أنه لأول مرة يوجد شخصية بنت في لعبة جاتا، أما بالنسبة إلى حجم الخريطة فمن المتوقع أن يكون كبير جدًا حوالي 140 ميل مربع، وكافة أحداث اللعبة ستكون في عام 2023، أما بالنسبة إلى الموعد المتوقع لإصدار اللعبة فهناك أنباء عن إصدارها قبل عام 2024.

شركة روك ستار

تعتبر شركة روك ستار واحدة من أهم الشركات العالمية في عالم صناعة الألعاب وقدمت عدد كبير من ألعاب المغامرة بالإضافة إلى ألعاب العالم المفتوح بداية من لعبة جاتا 3 إلى جاتا 5 إلى أن حققت كافة ألعابها مجاح غير مسبوق.