تسريبات صور ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7a وحش الفئة المتوسطة

ينتظر عشاق منتجات جوجل حول العالم هاتفها الذكي الجديد Pixel 7a، والذي من المنتظر أن تعلن عنه Google بشكل رسمي من خلال مؤتمرها في شهر مايو المقبل، في الوقت نفسه نشر أحد المواقع الفيتنامية، صوراً مسربة للهاتف من جميع الزوايا، وأوضحت أنها نسخ تجريبية للفئة القادمة من هواتف جوجل Pixel 7a، والذي يبدو أنه يتشابه مع النسخة السابقة منه Pixel 6a كثيراً من حيث الشكل الخارجي.



المواصفات المتوقعة لهاتف جوجل Pixel 7a

بين الموقع الفيتنامي أن الهاتف الجديد “بيكسل 7a” والذي ينتمي للفئة المتوسطة، شوف يأتي بمواصفات أعلى من النسخة السابقة Pixel 6a، حيث من المنتظر أن يضم المواصفات الأتية:

الذاكرة العشوائية (RAM) سوف يتم زياد الذاكرة لتصل إلى 8 جيجا بايت. معدل تحديث الشاشة سيتم رفعه من 60 هرتز في النسخة السابقة إلى 90 هرتز في Pixel 7a. قياس الشاشة قياس الشاشة في Pixel 7a هو نفس القياس الخاص بالنسخة السابقة والذي يبلغ 6.1 بوصات. المواد المصنع منها الهاتف مصنوع من مواد عالية الجودة، تتناسب مع أسم جوجل العالمية، كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار. الكاميرات الخلفية الهاتف مزود بعدد 2 كاميرا دقة كل واحدة منهما 12 ميجابيكسل، الكاميرا الأولى قياسية، والثانية تم تزويدها بعدسات لها زاوية تصوير عريضة. البطارية وسرعة الشحن من المنتظر أن يأتي الهاتف ببطارية أكبر من بطارية الهاتف السابق Pixel 6a والتي كانت سعتها 4410 ميلي أمبير/الساعة، والتي حققت أداء متميز، وذلك لتدعم القدرات الجديدة لشاشة هذه النسخة.

وتهدف جوجل من خلال طرحها لهاتفها الجديد Pixel 7a الذي ينتمي لشريحة هواتف الفئة المتوسطة، إلى التنافس بشكل كبير في هذه الفئة، بعد أن استطاعت أن تخفض تكلفة هذه النسخة بالمقارنة بهاتفيها الرائدين في السلسلة ذاتها Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

هاتف قابل للطي من جوجل

الهاتف الجديد (بيكسل 7a) من المنتظر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في المؤتمر السنوي للمطورين Google I/O 2023، والمنتظر أن يتم في شهر مايو القادم، والذي سيشهد إطلاق أول هواتف جوجل القابلة للطي والذي سيحمل اسم Pixel Fold.