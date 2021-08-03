تسريبات عملاق شاومي Mi 11T Pro الجديد تقلب الموازين بالمواصفات

استطاعت أن تستحوذ هذا العام على أكثر الشركات طرحًا للسلاسل الجديد والمتنوعة في الأسواق، والتي تناسب جميع الأذواق ومختلف الأسعار، فحازت على لقب عملاق الفئة المتوسط بجدارة، لتعود شركة شاومي، مجددًا وتكشف أحدث التسريبات عن نيتها طرح هاتف جديد، ولكن هذه المرة رائد بمواصفات خيالية Mi 11T Pro قريبًا، والمتوقع أن يكون متاحًا في الأسواق خلال أكتوبر المقبل، بعدما تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية وحصل على رقم طراز خاص به.

مواصفات Mi 11T Pro المتوقعة

أما عن أبرز التسريبات التي كشفتها بعض المواقع الأجنبية بشأن هاتف شاومي Mi 11T Pro الجديد، فسيأتي بشاشة قياس 6.8 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، فضلاً عن مستشعر للبصمة تحت الشاشة، لذا سيكون هناك اهتمام كبير بدقة الشاشة التي تأتي كعادة هواتفها مقاومة للمياه والغبار، مزودًا ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ونظام التشغيل أندرويد 11.

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يأتي بكاميرا رباعية

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Mi 11T Pro، بكاميرا رباعية خلفية، تبلغ دقة الرئيسية منها 108 ميجابيكسل، مع كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة كاميرا سيلفي تحت الشاشة، مع قدرة فائقة على تصوير الفيديوهات في مختلف الوضعيات، كما تم تزويد الموبايل بمعالج من نوع Snapdragon 888 الأكثر تطورًا لمواكبة تطورات الألعاب الإلكترونية، ويأتي أيضًا بتشكيلة رائعة من الألوان التي تناسب مختلف الأذواق، وسط توقعات بأن يسجل سعره 900 دولار أمريكي.