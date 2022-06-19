تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3 المنافس الأقوى لهاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 4

أظهرت تسريبات حديثة بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم والقابل للطي، والذي يحمل إسم Motorola Razr 3، وتعتزم الشركة إطلاقه خلال الشهور القادمة، ليكون أحد المنافسين الأقوياء لهاتف سامسونج القادم Galaxy Z Flip4، كما كشفت التسريبات أن سعر هاتف موتورولا المقبل والقابل للطي سيكون 1150 دولار كسعر تقريبي، وسيكون هذا السعر للأسواق الأوروبية.

تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3

كما أن هاتف Motorola Razr 3 هو أرخص بكثير من الهاتف السابق Razr 5G والذي تم بيعه في الأسواق الأوروبية بسعر 1400 دولار، وفيما يلي نذكر بعض مواصفات هاتف موتورولا المنتظر القابل للطي.

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معالج هاتف Motorola Razr 3

المعالج سيكون من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.

الشركة المنتجة للمعالج هي شركة كوالكوم الأمريكية.

كما أن هذا المعالج هو الأحدث والمخصص للهواتف الرائدة المطروحة بالأسواق.

المعالج سريع للغاية ويضمن الأداء المميز للهاتف.

شاشة هاتف موتورولا Motorola Razr 3