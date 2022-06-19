تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3 المنافس الأقوى لهاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 4
أظهرت تسريبات حديثة بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم والقابل للطي، والذي يحمل إسم Motorola Razr 3، وتعتزم الشركة إطلاقه خلال الشهور القادمة، ليكون أحد المنافسين الأقوياء لهاتف سامسونج القادم Galaxy Z Flip4، كما كشفت التسريبات أن سعر هاتف موتورولا المقبل والقابل للطي سيكون 1150 دولار كسعر تقريبي، وسيكون هذا السعر للأسواق الأوروبية.
تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3
كما أن هاتف Motorola Razr 3 هو أرخص بكثير من الهاتف السابق Razr 5G والذي تم بيعه في الأسواق الأوروبية بسعر 1400 دولار، وفيما يلي نذكر بعض مواصفات هاتف موتورولا المنتظر القابل للطي.
اقرأ أيضاً:
- تسريباب تكشف تأهب سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A04 Core رخيص الثمن وعملي
- Galaxy Z Flip 4 وحش العملاق الكوري وتسريبات تكشف مواصفاته وموعد إطلاقه
- ازاى تعملها.. كيفية قص مقطع فيديو على هاتفك الأندرويد أو التابلت وبدون أي تطبيقات خارجية
معالج هاتف Motorola Razr 3
- المعالج سيكون من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.
- الشركة المنتجة للمعالج هي شركة كوالكوم الأمريكية.
- كما أن هذا المعالج هو الأحدث والمخصص للهواتف الرائدة المطروحة بالأسواق.
- المعالج سريع للغاية ويضمن الأداء المميز للهاتف.
شاشة هاتف موتورولا Motorola Razr 3
- وحول الشاشة فستكون من نوع OLED فائقة الدقة.
- معدل التحديث 120 هرتز.
- مستشعر البصمة مدمج أسفل الشاشة.
- الهاتف مقاوم للغبار والماء.
- الكاميرا الأمامية على شكل ثقب صغير أعلى الشاشة.
شكرا جزيلا لك