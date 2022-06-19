تقنية

تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3 المنافس الأقوى لهاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 4

سعيد شعبان

أظهرت تسريبات حديثة بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم والقابل للطي، والذي يحمل إسم Motorola Razr 3، وتعتزم الشركة إطلاقه خلال الشهور القادمة، ليكون أحد المنافسين الأقوياء لهاتف سامسونج القادم Galaxy Z Flip4، كما كشفت التسريبات أن سعر هاتف موتورولا المقبل والقابل للطي سيكون 1150 دولار كسعر تقريبي، وسيكون هذا السعر للأسواق الأوروبية.

تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3 المنافس الأقوى لهاتف سامسونج النتظر Galaxy Z Flip4

تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3

كما أن هاتف Motorola Razr 3 هو أرخص بكثير من الهاتف السابق Razr 5G والذي تم بيعه في الأسواق الأوروبية بسعر 1400 دولار، وفيما يلي نذكر بعض مواصفات هاتف موتورولا المنتظر القابل للطي.

تسريبات تكشف عن 4 طرازات قياسية لموتورولا Moto Edge 30 Fusion و Edge 30 Lite و Moto G32 و Moto E12

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تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3 المنافس الأقوى لهاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 4 1 19/6/2022 - 10:18 ص

معالج هاتف Motorola Razr 3

  • المعالج سيكون من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.
  • الشركة المنتجة للمعالج هي شركة كوالكوم الأمريكية.
  • كما أن هذا المعالج هو الأحدث والمخصص للهواتف الرائدة المطروحة بالأسواق.
  • المعالج سريع للغاية ويضمن الأداء المميز للهاتف.

تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr 3 المنافس الأقوى لهاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 4 2 19/6/2022 - 10:18 ص

شاشة هاتف موتورولا Motorola Razr 3

  • وحول الشاشة فستكون من نوع OLED فائقة الدقة.
  • معدل التحديث 120 هرتز.
  • مستشعر البصمة مدمج أسفل الشاشة.
  • الهاتف مقاوم للغبار والماء.
  • الكاميرا الأمامية على شكل ثقب صغير أعلى الشاشة.
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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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تعليق 1
  1. رسول الزبيدي يقول

    شكرا جزيلا لك

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