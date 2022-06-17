ساحر سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra يقتل المنافسة بكاميرا 200 ميجابكسل

تستعد شركة سامسونج العالمية خلال الفترة المقبلة لإطلاق سلسلتها الجديدة إس 23 الرائدة، تحمل من بينها النسخة الألترا الخرافية Samsung Galaxy S23 Ultra، والذي سيتوفر من الألوان الأسود والأبيض والأخضر والعنابي وألوان أخرى، حاملاً العديد من الإمكانيات والمواصفات الأحدث، مصنوع من إطار جانبي من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما تم تزويده بقدرات تصويرية رائعة مع كاميرا 200 ميجابكسل.

مواصفات Galaxy S23 Ultra

الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة 1440×3200 بكسل +QHD، وأبعاد 20:9، مع كثافة البيكسلات 515 بكسل في كل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الأقوى والأحدث في العالم، بدقة التصنيع 4 نانومتر، ثُماني النواة. الذاكرة والرامات الرام: 12 أو 16 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.2 نوع ذاكرة الرام LPDDR5x نظام التشغيل والواجهة أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5

الكاميرا والتصوير

الكامير الأولى الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل. الكاميرا الثانية بدقة 10 ميجابكسل – بريسكوب OIS الكاميرا الثالثة بدقة 10 ميجابكسل – تقريب بصري OIS الكاميرا الرابعة بدقة 12 ميجابكسل – زاوية واسعة PDAF فيديو بدقة 4320P 8K بمعدل 30/60 إطار. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 40 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات،في حين من المتوقع أن يبلغ سعره 1200 دولار أمريكي تقريبًا.