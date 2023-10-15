تسريبات حول مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra مع قوة Snapdragon الجديدة وموعد إنطلاقه

يبدو أن شركة سامسونج، العملاقة الكورية، تستعد للتفوق مرة أخرى في عالم الهواتف الذكية.

حيث تم التقاط هاتف Galaxy S24 Ultra مؤخرًا وهو يخضع لاختبارات الأداء على منصة Geekbench، مما يشير إلى تضمينه للرقاقة الأحدث من Snapdragon.

تستعد سامسونج لاحتضان مؤتمرها الرئيسي في يناير من العام القادم، حيث من المتوقع الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S24.

وفقًا للتقارير التي تم تسريبها، يُظهر أن الشركة تعتزم الابتعاد عن السياسة المعتادة بتوفير نموذجين – الأول مع رقاقة Snapdragon والثاني مع رقاقة Exynos 2400 – لصالح إطلاق نموذج واحد فقط من هاتف Galaxy S24 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

التفاصيل المكشوفة عبر Geekbench تشير إلى أن الهاتف يحمل الرقم الموديلي SM-S928U ويعتمد على رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 التي تُظهر تقسيمًا فريدًا للأنوية بتكوين 1+3+2+2.

في حين يُشير التكوين إلى انخفاض في سرعة النواة الرئيسية إلى 3.30 GHz، يُظهر النواة الثانوية والثالثة سرعات تبلغ 3.15 GHz و 2.96 GHz على التوالي، بينما تحافظ المجموعة الرابعة على سرعة 2.27 GHz.

ومن المثير للانتباه، أن الهاتف قد تم تجهيزه بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى تشغيله على نظام Android 14 مع واجهة المستخدم One UI 6.1.

فيما يتعلق بأداء الجهاز، يُسجل Galaxy S24 Ultra 2234 نقطة في اختبارات النواة الواحدة، مما يُظهر تحسينًا بنسبة 15% في الأداء.

وبالنسبة لاختبارات النواة المتعددة، حقق الجهاز 6807 نقاط، بزيادة قدرها 35% في الأداء مقارنةً برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 التي تم استخدامها في هاتف Galaxy S23 Ultra.

يبقى متابعة الأحداث لرؤية كيف ستستجيب سامسونج لهذه التسريبات وما الجديد الذي ستقدمه لمحبيها.

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