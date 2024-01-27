تسريبات حصرية| مطورو ألعاب يكشفون عن التفاصيل الأولية لجهاز Nintendo Switch الجديد المنتظر

لقد مرت ست سنوات منذ إطلاق Nintendo Switch، وبينما يستمتع اللاعبون بالتجربة المبتكرة التي يقدمها الجهاز، ينتظرون بفارغ الصبر الجيل المقبل من هذه السلسلة المحبوبة، وفقًا للتسريبات الأخيرة، فإن تطوير الجهاز الجديد بالفعل قيد التقدم، مما يثير الفضول حول ما الذي سيقدمه هذا الإصدار القادم.

إطلاق جهاز Nintendo Switch الجديد

تم تأكيد نافذة الإطلاق المنتظرة للجيل القادم من جهاز Nintendo Switch، ووفقًا لمصادر Eurogamer و Nikkei Asia، ومن المتوقع أن يظهر بعد فصل الربيع في عام 2024، ورغم أنها قد تستخدم شاشة LCD لتخفيض التكاليف، إلا أن الوحدة الجديدة ستبقى قابلة للاستخدام كجهاز محمول، متماشية مع التوجه الحالي للشركة.

الجيل الثاني من Nintendo Switch قريبًا بشاشة أكبر

ويتوقع رؤية الجيل الثاني من جهاز الألعاب Nintendo Switch هذا العام، خاصة مع وعود بشاشة أكبر بحجم 8 بوصات، هذا التطور قد يجعل تجربة اللعب أكثر إثارة وراحة للعين، مما يجلب مزيدًا من الإمكانيات والتجديد لعالم الألعاب، ترقبوا المزيد من التفاصيل والمفاجآت في الأشهر القادمة، فربما يكون هذا الجيل الجديد هو ما كان اللاعبون ينتظرونه لتحقيق مزيد من المتعة والتشويق في عالم الألعاب.

خبر 📰 / بنسبة كبيرة جداً جداً راح نشوف الجيل الثاني من جهاز الالعاب نينتندو سويتش هالسنة مع شاشة أكبر حجمها 8 انش pic.twitter.com/rJrJMshBog — قطر نولوجي (@qatnology) January 27, 2024

تحسين الأداء

ترقيات الأجهزة الداخلية، مثل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة، قد تؤدي إلى تحسين قيم الأداء وتوسيع إمكانيات الألعاب على جهاز Nintendo Switch الجديد، هذا يعني ألعابًا بحجم أكبر، مما يستلزم مساحة تخزين أكبر، ومع توفر إمكانية توسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقات microSD في الجيل الحالي، من المتوقع أن يحافظ الجيل الثاني من وحدة التحكم على هذه الميزة لتلبية احتياجات اللاعبين المتزايدة.

هل يتوافق الجيل الجديد من Switch مع الألعاب القديمة

من المتوقع أن تحتفظ وحدة التحكم القادمة من Nintendo بفتحة الخراطيش، التي تسمح بتشغيل نسخ فعلية من الألعاب، ولكن لا يزال غير واضح ما إذا كانت الألعاب القديمة ستكون متوافقة مع الجيل الجديد. ومع ذلك، أشارت Nintendo في مكالمة حديثة بشأن الأرباح إلى توفير وسائل للحفاظ على اهتمام مستخدمي Switch الحاليين خلال انتقالهم إلى الجيل التالي، مما يعزز الاعتقاد بأن الوحدة الجديدة ستكون متوافقة مع الأجيال السابقة.

تراجع مبيعات Nintendo Switch

تشير البيانات إلى انخفاض مبيعات جهاز Switch للعام الثاني على التوالي، حيث لم تحقق حتى ألعاب الطرف الأول أداءً متميزًا لشركة Nintendo، ونتيجة لذلك، من المنطقي توقع أن تسعى الوحدة الجديدة من وحدة التحكم إلى منع المزيد من الخسائر، ويشير التقرير إلى أن نافذة الإصدار المحتملة في النصف الثاني من عام 2024 قد تكون مجرد استجابة طبيعية لهذا الوضع التنافسي.

ختامًا، في ظل تراجع مبيعات جهاز Nintendo Switch وأداء الألعاب، يبدو أن وحدة التحكم الجديدة قادمة في وقت مناسب لمنع المزيد من الخسائر واستعادة الزخم، ومع نافذة الإصدار المتوقعة في النصف الثاني من عام 2024، يترقب اللاعبون بفارغ الصبر ما ستقدمه Nintendo في هذا الإصدار الجديد، مع الأمل في تحسين الأداء وتقديم تجربة لعب ممتعة ومبتكرة.