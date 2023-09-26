“تسريبات حصرية”: آيفون 16 برو ماكس – iPhone 16 Pro Max قادم بإسم جديد ومميزات استثنائية

بدأت مجموعة من التسريبات والشائعات تتناقلها أروقة عالم التقنية بشكل حماسي حول الجيل القادم من هواتف آبل، إنها سلسلة iPhone 16، يبدو أن هذا الإصدار القادم سيكون بلا شكّ أحد أبرز إصدارات الشركة، ويبدو أنها تخوض تجربة مميزة في تسمية الطرازات هذه المرة، حيث تشير التسريبات إلى أن الشركة ستطلق عليه اسم iPhone 16 Ultra بدلاً من النمط الرئيسي المعتاد، وهو الـ iPhone 16 Pro Max، هل ستكون هذه الخطوة هي البوابة إلى تقنيات جديدة ومذهلة؟ دعونا نلقي نظرة أقرب على ما تقدمه آبل في هذه السلسلة المنتظرة.

المميزات المتوقعة لهاتف iPhone 16 Pro Max

تغيير اسم هاتف iPhone 16 Pro Max إلى iPhone 16 Ultra ليس مجرد تغيير للعرض، بل يرتبط بمزايا فريدة يتوقع أن تقدمها آبل في هذا الهاتف المرتقب.

تشير المصادر إلى أن هاتف iPhone 16 Ultra سيأتي مزودًا بثلاث وحدات جديدة للكاميرا المدمجة، وهذا ما يجعل الأمور مثيرة للإهتمام بشكل خاص، واللافت أكثر هو توافق هذه الوحدات مع سماعة الرأس Vision Pro.

صورة متوقعة لهاتف آيفون 16 برو ماكس – iPhone 16 Pro Max المصدر: موقع رقمي

ويبدو أن جهاز iPhone 16 العادي لن يقتصر على تغيير الإسم فقط، بل سيقدم أيضًا تحسينات ملموسة، من المتوقع أن يقدم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لشاشته، مما يتيح تجربة مشاهدة أكثر سلاسة ووضوحًا.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تضمين ميزة ذكية للتبديل إلى “وضع الموجة المليمترية” للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية.

تُعدُّ آبل لإحداث تغييرات ملحوظة في سلسلة هواتف iPhone 16، ومن بين هذه التحسينات المتوقعة، ستتوفر ميزة “زر العرض” المزعومة على هاتف iPhone 16 Pro، هذه الميزة لا تُشبه فقط ما نشاهده في شريط Glance Bar المستخدم في جهاز Surface Duo 2 من مايكروسوفت، بل تمثل أيضًا زرًا فعليًا يمكن الإستفادة منه بشكل مباشر وليس زرًا رقميًا.

وبحسب التسريبات السابقة سيتميز هاتف iPhone 16 Pro بأزرار حالة صلبة افتراضية، مما يعزز من جاذبيته ويوفر وظائف إضافية للمستخدمين.

من المتوقع أن يتميز الإصدار برو بشاشة بحجم 6.3 إنش وترقيات رائعة للكاميرا، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل و كاميرا تيليفوتو تدعم التقريب حتى 5X ، هي ستكون إضافة مثيرة لجهاز الآيفون المستقبلي.

من المتوقع أن يتمتع الإصدار البرو من سلسلة iPhone 16 بشاشة أكبر بحجم 6.3 إنش، وسيتضمن ترقيات مذهلة للكاميرا.