تسريبات حديثة تكشف وجود ترقيات ثورية في سلسلة هواتف iPhone 16 المرتقبة

بالرغم من أن الوقت ما زال مبكراً على إطلاق سلسلة هواتف iPhone 16، والتي من المتوقع إصدارها في سبتمبر من العام الحالي 2024، إلا أن التسريبات بدأت تتوالى حول مواصفات تلك السلسلة والترقيات التي سيتم تزويدها بها مقارنة بسلسلة هواتف أبل الصادرة العام الماضي “آيفون 15”.

تسريبات حديثة تكشف وجود ثورية في سلسلة هواتف iPhone 16 المرتقبة

تسريبات هواتف iPhone 16

حيث أشارت بعض المصادر من داخل شركة أبل الأمريكية أنه سيكون هناك ترقيات خاصة بالرام في هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس، حيث سيتم ترقية الرام إلى 8 جيجا مقارانةً برام 6 جيجا بايت في الإصدارات الماضية، وذلك وفق التسريبات التي نشرها موقع MacRumors.

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كما أشارت التسريبات إلى أن هواتف آيفون 16 ستحصل على ترقية تتعلق بالإتصالات اللاسلكية، حيث سيتم ترقية الواي فاي من 6E إلى Wi-Fi 7، وهو أسرع 5 مرات مقارنةً بالواي فاي الموجود في إصدارات أبل الماضية، هذا بالإضافة إلى أن هاتف آيفون 16 برو سيحصل على المعالج الذي يوصف بأنه الأسرع في العالم وهو معالج سنابدراجون إكس 75 الذي يدعم اتصالات الجيل الخامس.