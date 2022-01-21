تسريبات جهاز آيباد برو ” iPad pro” الجديد 2022

تتواصل التسريبات للشركات الكبرى المنتجة للأجهزة الذكية وفي مقدمتها الشركة العملاقة آبل، وذلك بفضل الإهتمام الكبير للفضوليين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت بعض التسريبات أن شركة آبل ستقوم بطرح جيل جديد من الأجهزة اللوحية آيباد برو ” iPad Pro “، بعد أن طرحت العام الماضي جهازا بمميزات ضمت وشاشة miniLED و شريحة M1 .

وأشارت التسريبات التي تخص أجهزة الجيل الجديد من آيباد برو، الذي سيتم طرحه في لأسواق هذه السنة.

وكان قد صرح في سابق الخبير المعروف “مارك جورمان” من خلال تقرير تم نشره على موقع وكالة بلومبرج، وأشار الخبير الكبير إلى أن جهاز آيباد برو الجديد القادم، قد يتم طرحه بزجاج خلفي لتمكينه من عملية الشحن اللاسلكي عبر تقنية MagSafe.

المواصفات التقنية آيباد برو – iPad Pro

كشفت التسريبات أن سعة التخزين التي قد تتاح للجهاز فهي على النحو التالي :

128 جيجا بايت.

256 جيجا بايت.

512 جيجا بايت.

1 تيرا بايت.

2 تيرا بايت.

من المتوقع أن يتم تزويد آيباد برو ” iPad Pro “بشاشين مختلفتين ، الأولى بقياس11 بوصة و الثانية بقياس 12.9 بوصة، مع تغيير شاشة من LCD إلى Mini LED. كما فعلت من قبل في سنة2021 .

أما عن المعالج الخاص بالجهاز الذي سيطرح ، فإنه من المتوقع أن يتم تزويد جهاز آيباد برو “iPad Pro” ، بشريحة M2 الجد المتطورة.

و سبق وأن ذكر موقع “ناين تو فايف ماك” أن شركة أبل appel تعمل على تطوير أجهزتها و ستطرح في الجيل القادم من آيباد برو “iPad Pro ” ببطاريات تدوم لفترات أطول ، وأن أجهزتها ستتدعم بشبكة 5G (الجيل الخامس).

يذكر أن آبل شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية في صناعة الأجهزة اللوحية، ماجعلها في مقدمة الشركات الكبرى المنتجة لمثل هذه الأجهزة الذكية.