تقنية

تسريبات جديدة وحصرية عن هاتف iPhone 15 المزمع إطلاقه في 2023

إسلام عوض

بالرغم من أن سلسلة هواتف آيفون 14 لم تصدر حتى الآن، ولم يحن موعد إطلاقها، والمقرر في سبتمبر المقبل من العام الجاري 2022، إلا أن التسريبات تتوالى عن هاتف iPhone 15 المقرر إطلاقه في العام القادم 2023، وكشفت أحدث تسريبات عن هاتف آيفون 15 أنه سيأتي بميزات ومواصفات حصرية ومختلفة عن باقي الإصدارات الأخرى.

iPhone 15

تسريبات iPhone 15

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 15 سوف يصدر بمنفذ شحن USB-C، وذلك تنفيذاً للقرار الذي أصدره الإتحاد الأوروبي بضرورة توحيد منفذ الشحن، وبهذا ستودع أبل منفذ الشحن الخاص بها lightning، وحول شاشة آيفون 15، فإنها ستأتي بنفس مقياس شاشة آيفون 14 التي ستصدر هذا العام.

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حيث سياتي مقاس شاشة هواتف آيفون 14 بقياسين مختلفين، ونسختين من السلسلة ستأتي شاشتهما بمقياس 6.1 بوصة، ونسختين بمقياس 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف iPhone 15 بفتحة كبيرة كبديل للنوتش، والشاشة ستكون بمعدل تحديث عالي ومختلف عن جميع إصدارات أبل السابقة.


كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن سلسلة آيفون 15 ستأتي بدون شريحة اتصال، وسوف يحل محل شريحة الإتصال شريحة إلكترونية eSIM، وسيأتي بعض الإصدارات بشريحة اتصال عادية لوجود دول التي لا تدعم تقنيات eSIM.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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