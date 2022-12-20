تسريبات جديدة لمواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro+ 5G الجديد من شاومي

أوضحت التسريبات الحديثة اليوم بعض المواصفات والسعر المتوقع لهاتف Redmi Note 12 Pro+ 5G الجديد من شركة شاومي الذي سيتم إطلاقه رسمياً في مطلع عام 2023، وذكرت التسريبات الأخيرة للهاتف أن شاومي سوف تطلقه بثلاث من النماذج كل منهم بذاكرة عشوائية وذاكرة تخزين داخلية مختلفة، كما يأتي الجهاز بكاميرا ذات دقة عالية وشاشة خارجية ضخمة وتصميم متين ومظهر خارجي مميز.

موعد إطلاق هاتف Redmi Note 12 Pro+ 5G

جاءت التسريبات الجديدة للهاتف في تغريدة نُشرت على تويتر عن طريق “Paras Guglani” ذكرت أن الهاتف الجديد Redmi Note 12 Pro+ 5G سينطلق في السوق الهندي بثلاث نماذج؛ حيث يأتي النموذج الأول من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، أما النموذج الأخير فيأتي بذاكرة تخزين عشوائي 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف في السوق الهندي بداية من تاريخ 11 يناير 2023 إلا أن المصادر لم تعلن عن أسماء المتاجر التي سيباع الهاتف فيها، أما حدث الإعلان عن هذا الجهاز سوف يكون بتاريخ 5 يناير 2023، وتوضح خلاله الشركة جميع المواصفات والسعر الخاص بالجهاز.

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مواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro+ 5G

كما ذكر المصدر في التغريدة بعض المواصفات المتوقعة في الهاتف الجديد من شاومي Redmi Note 12 Pro+ 5G وهي:

سوف يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus 5G بشاشة AMOLED، تدعم معدل تحديث 120Hz، وتتواجد كاميرا السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

ستدعم الشاشة عدد من المميزات مثل: إنتاج 1.07 مليار لون. تقنية Dolby Vision، وAtmos. تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كما يحتوي الجهاز على مستشعر HPX رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Redmi Note 12 Pro+ 5G

لم يتم تحديد سعر الجهاز في الدول العربية وسيتم الإعلان عن الأسعار بعد إصداره، أما السعر بالدولار فيكون للنموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 302 دولار، بينما يُباع النموذج الثاني بسعر 326 دولار، وأعلى نموذج يتوفر بسعر 350 دولار.