تسريبات جديدة بخصوص ساعة سامسونج Galaxy Watch 5

تشهد الساعات الذكية من شركة سامسونج المعروفة Galaxy Watch تقدم كبير كل عام من حيث التقنيات المستخدمة والخامات مع إضافة بعض المميزات الجديدة مما يجعلها الساعات الأكثر انتشار والخيار الأول لدى المستهلك، وقد شهدت نجاحا كبيرا في آخر إصدار منها وهو Galaxy Watch 4 مما أثار حفيظة لا بعض لانتظار ما سوف تقدمة سامسونج في الإصدار القادم.

وقد انتشرت بعض التسريبات والتقارير الصحفية بخصوص ساعة Galaxy Watch 5 وهي الساعة الذكية من شركة سامسونج والمنتظر الإعلان عنها بشكل رسمي في المؤتمر السنوي لشركة سامسونج في يوم 10 من شهر أغسطس القادم.

تسريبات الطراز.

وقد شملت التسريبات عدة جوانب من الساعة الذكية أهمها أنها سوف تصدر بطرازين اثنين مختلفين وهما Galaxy Watch 5 بقياس 40 مم و 44 مم والإصدار الآخر هو Galaxy Watch 5 Pro واحد فقط هو 44 مم.

تسريبات الأسعار.

أما ما تم تسريبه بخصوص الأسعار فسوف يتم طرح الطراز الأول من الساعة الذكية وهو Galaxy Watch 5 ذات قياس 40 مم بحوالي 259 يورو، أما عن سعر Galaxy Watch 5 ذات قياس 44 مم فسوف تطرح بسعر 286 يورو.

أما عن الإصدار الأعلى من الساعة وهو Galaxy Watch 5 Pro وهو ذات قياس واحد فقط وهو 44 مم فمن المنتظر أن يتم طرحها للمستهلك بسعر 430 يورو.

تسريبات الإمكانات.

أولا، بخصوص الشاشات فإنه من المنتظر أن يتم طرح الإصدار القادم لساعات سامسونج Galaxy Watch 5 بشاشات زجاج من نوع Sapphire Crystal.

ثانيا، بخصوص الألوان فسوف يكون هناك تنوع وتعدد كبير في الألوان التي سوف تطرح بها هذا الإصدار من الساعات فمن المنتظر طرحها بألوان الأسود والأزرق والأبيض والفضي والذهبي وأيضا الوردي.

ثالثا، البطارية فقد تم اعتماد البطارية للساعات الجديدة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وهي سوف تكون بقوة 572 مللي أمبير وهي بذلك من الممكن أن تعمل لمدة تتخطي الثلاث أيام متواصلة دون الحاجة إلى شحن.

رابعا، فيما يخص الشبكات فسوف تطرح شركة سامسونج نموذج يعمل على شبكات الجيل الرابع في الاتصال LTE بالإضافة لتزويد جميع الطرازات بنظام الملاحة العالمي GPS وأيضا الاتصال الأسلكي WI-FI مع وجود خاصية مقاومة الماء والغبار، التي سوف تتمتع بها الساعات الجديدة من شركة سامسونج.

خامسا، وهذه المِيزة توجد فقط في الإصدار الأعلى وهو Galaxy Watch 5 Pro وهو عبارة عن مستشعر مهمته قياس درجة حرارة الجسم ويتم تحليلها لاكتشاف حالات الحمى أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.