تسريبات تُشير إلى أن OnePlus تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي يحاكي Oppo Find N

في العام الماضي، أكملت OnePlus اندماجها الكامل مع الشركة الشقيقة Oppo، ولطالما ارتبطت العلامة التجارية OnePlus والعلامة التجارية Oppo ببعضهما البعض، لكنهما الآن لم يعدا مجرد ارتباط٬ بل أصبحوا يشتركون في كل شيء، من فرق البحث والتطوير والتصميم إلى مطوري البرمجيات٬ والشيء الوحيد الذي لا يشتركون فيه هو فريق التسويق٬ وقريبًا سيكون لشركة OnePlus أول هاتف القابل للطي.

وظهرت تسريبات مبكرة تُفيد بظهور أول هاتف OnePlus قابل للطي من PriceBaba، وتُشير هذه التسريبات إلى أن هذا الهاتف قد يكون نسخة من هاتف Oppo الوحيد القابل للطي، وهو Oppo Find N، ومن المُتوقع أن يتم إطلاقه في السوق الصينية فقط.

الجدير بالذكر أن هاتف أوبو Find N القابل للطي هو أصغر بكثير من هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3، كما أنه يحتوي على مفصلة جيدة التصميم تساعده على الإغلاق بسلاسة، ومفصلة أوبو Find N أفضل بكثير من مفصلة سامسونج التي تترك فجوة صغيرة عند إغلاق الهاتف أو في وضع الطي.

ومن المُحتمل أيضًا أن تحتفظ شركة Oppo بهاتف Find N الخاص بها، وليس إطلاقه في أي دولة أخرى خارج الصين، من أجل السماح لشقيقتها OnePlus بالاستمتاع بإطلاق أول هاتف قابل للطي في الأسواق لعالمية.

وإذا كان هاتف OnePlus يعتمد في كل شيء على هاتف Oppo Find N، فلن يكون من المنطقي أن يكون كلا الهاتفين في نفس الأسواق.

وبصرف النظر عن الهواتف ذات الميزانية المحدودة التي تنتجها الشركة، يتمتع هاتف OnePlus بطابع خاص، سواء من حيث التصميم أو من حيث البرنامج ونظام التشغيل، لذلك من المُمكن أن يتم إطلاق الهاتفان معًا في بعض الأسواق، إذا كان OnePlus قادرًا على تغيير التصميم بما يكفي لإبقاء كل هاتف مختلفًا عن غيره بدرجة كافية.

وتُشير خارطة طريق مسربة لإطلاق الهواتف الذكية من OnePlus، لم تحتوي على هاتف قابل للطي لذلك ، من المحتمل ألا نشهد إطلاق OnePlus للهاتف المطوي حتى عام 2023، إلى أن خارطة طريق أخرى جاءت من نفس المصدر الذي نقل هذه التسريبات، حيث أشارت هذه التسريبات إلى احتمال إطلاق هذا الهاتف في وقت لاحق من هذا العام.