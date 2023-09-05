تقنية

تسريبات توضح سعر أجهزة Galaxy Tab S9 FE في السوق الأوروبي

يوسف إبراهيم

أوضحت التسريبات أن العملاق الكوري سامسونج يستعد لإطلاق سلسلة جديدة من الأجهزة اللوحية في السوق الهندي والأوروبي وهي سلسلة Galaxy Tab S9 FE وحدد التسريب بعض المواصفات التي ستأتي بها أجهزة هذه السلسلة وكذلك السعر المتوقع لبيعهم سواء في السوق الهندي أو في الأوروبي.

- صورة 2 - تسريبات توضح سعر أجهزة Galaxy Tab S9 FE في السوق الأوروبي

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مواصفات سلسلة Galaxy Tab S9 FE

- صورة 1 - تسريبات توضح سعر أجهزة Galaxy Tab S9 FE في السوق الأوروبي
مواصفات سلسلة Galaxy Tab S9 FE

أوضح التسريب مجموعة من المواصفات المميزة التي ستأتي بها أجهزة سلسلة Galaxy Tab S9 FE وتشمل ما يلي:

  • يتوفر النموذج الرئيسي من جهاز Tab S9 FE بالإتصال بشبكات (Wifi) كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.
  • يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE Plus الذي يدعم الإتصال بشبكات (Wifi) فقط بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.
  • أشارت التسريبات السابقة إلى أن جهاز Galaxy Tab S9 FE يأتي بشاشة LCD بحجم 10.9 إنش، ورقاقة معالج Exynos 1380.

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سعر أجهزة سلسلة Galaxy Tab S9 FE

أوضح تسريب SamInsider أسعار الأجهزة المتضمنة في هذه السلسلة، حيث تتضمن أكثر من جهاز وهم جهاز Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE Plus وأسعار الأجهزة هي:

  • سعر Galaxy Tab S9 FE Plus الذي يدعم الإتصال بشبكات (Wifi) فقط 750 يورو.
  • بينما يتوفر النموذج الرئيسي من جهاز Tab S9 FE بالإتصال بشبكات (Wifi) فقط بسعر 550 يورو.
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يوسف إبراهيم

كاتب شاب، اهتم بالكتابة في ما يخص المملكة العربية السعودية، كما أني متابع جيد لسوق الاكتتابات والتداول التابع لمجموعة تداول السعودية

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