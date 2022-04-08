تسريبات تكشف عن مواصفات وموعد إطلاق هاتف Red Magic 7 Pro المُخصص للألعاب

تستعد شركة نوبيا “Nubia” المنتجة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المُميزة، للإعلان عن هاتفها القادم لعام 2022 الذي يحمل اسم Red Magic 7 Pro مع العديد من المواصفات المُتميزة.

مواصفات Red Magic 7 Pro

حسب بعض التسريبات المتوفرة حتى الآن، فإن هاتف Red Magic 7 Pro يأتي بمعالج مميز للغاية وهو الأحدث من Qualcomm وهو من إصدار Snapdragon 8 Gen 1، مع احتواء الهاتف على شاشة AMOLED ممتازة جدًا مقاس 6.8 إنش وبدقة 1080 × 2400 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

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ويأتي هاتف Red Magic 7 Pro ببطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع يصل إلى 135 وات، والتي تستطيع شحن الهاتف بالكامل في ظرف 15 دقيقة فقط.

ويحتوي الهاتف أيضًا على ذاكرة عشوائية الوصول كبيرة حيث أنها تأتي بثلاث نسخ مختلفة وهي: 8/12/16 جيجابايت RAM، ويحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية بأحجام مختلفة وهي: 128/256/512 جيجابايت، ويحتوي الهاتف أيضًا على مروحة تبريد الهاتف أثناء تشغيل الألعاب لوقت طويل.

كما يحتوي هذا الإصدار على كاميرا أساسية ثلاثية للهاتف، بدقة 64 ميجابكسل، بينما تأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل والثالثة بحجم 2 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية من Red Magic 7 Pro بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

موعد إطلاق Red Magic 7 Pro

وتشير العديد من التسريبات إلى أن هاتف Red Magic 7 Pro سيصدر خلال الشهر الجاري، في الثاني عشر من الشهر الجاري 2022، خلال الربع الثاني من العام الذي يبدأ في شهر أبريل وينتهي في شهر يونيو 2022.