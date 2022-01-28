تسريبات تكشف مميزات خرافية لهواتف الألعاب Red Magic 7

تريد شركة Nubia إطلاق هواتف الألعاب Red Magic 7 والتي سيتم إصدارها قريبًا بكمية من المميزات الخرافية، حيث كشفت التسريبات المميزات التي ستحصل عليها الهواتف، والتي ستجعلها تنافس الأندرويد، ووفقًا موقع gizmochina ستحصل هواتف Red Magic 7 على أعلى معدل شحن سريع مما يجعل البطارية يتم شحنها في وقت قياسي.

مواصفات هواتف الألعاب Red Magic 7

ستأتي هواتف Red Magic 7 بشاشة حجمها 6.8 بوصة من نوع OLED، وجودة fullHD، مع تحديث شاشة بمقدار 165 في الثانية، وسيكون قادر على تشغيل الألعاب بجودة عالية بدون تقطيع، وسيكون مقاوم للماء، وسيكون هناك أيضًا مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستأتي هواتف Red Magic 7 بأحدث معالج لهواتف الأندرويد، والذي سيكون من نوع snapdragon 8 gen 1، وسيكون من شركة كوالكوم الأمريكية، مع رام بسعة 8 و 12 و 16 و 18 جيجا، و بسعة داخلية بحجم 128 و256 و 512، وسيكون متواجد عليه أحدث نظام تشغيل من جوجل وهو أندرويد 12 وواجهة مستخدم Red Magic UI.

وستشمل هواتف Red Magic 7 دعم الشحن السريع بقوة 165 واط، والذي سيصبح أسرع شحن على الإطلاق، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، حيث سيتم شحن 50% من الهاتف في 5 دقائق فقط.

وكشفت الشركة عن قدرة هواتفها المنتظر على الوصول إلى 100% من التدرج اللوني على الهاتف، فيما ستأتي هواتف الألعاب Red Magic 7 بكاميرا خلفية رئيسية ثلاثية بمستشعر دقة 64 ميجا بكسل، وعلى غرار إصدارات نوبيا السابقة تشمل هواتف Red Magic 7 على مراوح وملحقات خارجية ليعمل بسلاسة أثناء استعماله مع ألعاب الفيديو.

مواصفات هواتف الألعاب Red Magic 7