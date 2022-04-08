تسريبات تزف مفاجأة حول تصميم هواتف آيفون iPhone 14

ينتظر الكثير من الاشخاص حول العالم طرح سلسلة هواتف آيفون iPhone 14 والتي ستضم عدة مميزات غير مسبوقة تجعلها تحتل قائمة الهواتف الاكثر مبيعا، وقد كشفت تسريبات مفاجأة كبيرة وغير متوقع حول تصميم هواتف آيفون iPhone 14 التي سيتم طرحها قريبا بالأسواق.

تصميم هواتف آيفون iPhone 14

وقد أوضح تقرير نشر في مجلة “فوربس”، أن تصميم هواتف آيفون iPhone 14، خاصة النسخة البرو، سيتم اصدارها بتصميم مختلف تماما عن هواتف آيفون 13، حيث ستتميز هواتف ايفون 14 بنحافة أكثر للحواف وهو الأمر الذي سيكون مفاجئا للكثيرين، خاصة وأن شركة آبل عملت على إصدار الهواتف بحواف ذات سمك أكبر منذ إطلاق آيفون 12، حيث أكدت التسريبات أن شركة “آبل” ستقوم بتقليص حجم الحواف علي iPhone 14 Pro Max من 2.42 ملم إلي 1.95 ملم ، أي بنسبة تقارب 20٪، وهذا هو أكبر تخفيض منذ طرح هواتف آيفون iPhone X قبل سنوات من الآن.

صور تصميم هاتف آيفون 14

حيث من المقرر أن يكون اطار سلسلة هواتف iPhone 14 Pro Max من أنحف إطار على أي هاتف ذكي على الإطلاق، كما ستحمل تلك السلسلة مفاجأة أخرى، حيث سيكون بها خاصية ID Face وغياب خاصيىة Touch ID ، ووجود فتحة الشحن Lightning ، وكذلك الأداء المنفصل، كما حصلت كاميرا الهاتف على ترقيات جديدة تجعلك تلتقط الصور بجودة عالية، والآن مع صور توضح تصميم هاتف ايفون 14: