تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40

تستعد شركة ZTE لإطلاق سلسلة ZTE Axon 40 في مايو المقبل٬ وأظهرت تسريبات الفيديو الأخيرة التي تم نشرها اليوم تصميم Axon 40 بتقنية الكاميرا السفلية.

وكشفت صور جديدة تم تسريبها عبر “Bald is Panda” أظهرت بشكل واضح تصميم الهاتف، كما كشفت هذه الصور عن تصميم منحني للشاشة على كلا الجانبين.

وأظهرت التسريبات أن الهاتف الجديد لشركة ZTE سيأتي بإطار فائق النحافة في الجزء العلوي للشاشة، مع توفير عرض ملء الشاشة بفضل دعمن بتقنية الكاميرا الموجودة في أسفل الشاشة.

وطرحت ZTE للأسواق عددًا من الهواتف المزودة بتقنية الكاميرا في أسفل الشاشة٬ بما في ذلك Axon 20 5G و Axon 30 5G، حيث تعتمد تقنية الكاميرا في أسفل الشاشة في هذه الإصدارات على تقليل البكسل الكثافة في جزء الكاميرا.

مواصفات هاتف ZTE Axon 40

المعالج تدعم ZTE الهاتف بمعالج ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجاهرتز. الشاشة جاءت المعلومات المُتوفرة حتى الآن، سيأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة بجودة عرض Full HD Plus. الكاميرا يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 44 ميجابكسل في أسفل الشاشة، وإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر 8 ميجابكسل ومستشعر آخر 5 بدقة ميجابيكسل. البطارية يتضمن هاتف Axon 40 على بطارية ممتازة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

الذاكرة يأتي الهاتف بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تصل السعة التخزينية الداخلية في هذا الإصدار إلى 1 تيرابايت. نظام التشغيل يأتي هاتف Axon 40 مدعمًا بنظام التشغيل Android 12

كما أشارت التسريبات السابقة إلى خُطط ZTE للكشف عن سلسلة Axon 40 في حدث يقام يوم 9 مايو 2022 في السوق الصينية.

وأكدت الشركة أيضًا من خلال إعلان سابق أن إصدار Axon 40 سيتم دعمه بتقنية الكاميرا تحت الشاشة.