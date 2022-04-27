تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40

كمال بلهادي

تستعد شركة ZTE لإطلاق سلسلة ZTE Axon 40 في مايو المقبل٬ وأظهرت تسريبات الفيديو الأخيرة التي تم نشرها اليوم تصميم Axon 40 بتقنية الكاميرا السفلية.

تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40 6 27/4/2022 - 10:42 ص

وكشفت صور جديدة تم تسريبها عبر “Bald is Panda”  أظهرت بشكل واضح تصميم الهاتف، كما كشفت هذه الصور عن تصميم منحني للشاشة على كلا الجانبين.

تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40 1 27/4/2022 - 10:42 ص

نوبيا “Nubia” تُعلن رسميًا عن إطلاق هاتف Red Magic 7 Pro في الأسواق العالمية

وأظهرت التسريبات أن الهاتف الجديد لشركة ZTE سيأتي بإطار فائق النحافة في الجزء العلوي للشاشة، مع توفير عرض ملء الشاشة بفضل دعمن بتقنية الكاميرا الموجودة في أسفل الشاشة.

وطرحت ZTE للأسواق عددًا من الهواتف المزودة بتقنية الكاميرا في أسفل الشاشة٬ بما في ذلك Axon 20 5G و Axon 30 5G، حيث تعتمد تقنية الكاميرا في أسفل الشاشة في هذه الإصدارات على تقليل البكسل الكثافة في جزء الكاميرا.

تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40 2 27/4/2022 - 10:42 ص

مواصفات هاتف ZTE Axon 40

المعالج تدعم ZTE الهاتف بمعالج ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجاهرتز.
الشاشة  جاءت المعلومات المُتوفرة حتى الآن، سيأتي الهاتف بشاشة OLED  بحجم 6.67 بوصة بجودة عرض Full HD Plus.
الكاميرا يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 44 ميجابكسل في أسفل الشاشة، وإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر 8 ميجابكسل ومستشعر آخر 5 بدقة ميجابيكسل.
البطارية يتضمن هاتف Axon 40 على بطارية ممتازة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40 3 27/4/2022 - 10:42 ص

تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40 4 27/4/2022 - 10:42 ص

الذاكرة يأتي الهاتف بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تصل السعة التخزينية الداخلية في هذا الإصدار إلى 1 تيرابايت.
نظام التشغيل يأتي هاتف Axon 40 مدعمًا بنظام التشغيل Android 12

كما أشارت التسريبات السابقة إلى خُطط ZTE للكشف عن سلسلة Axon 40 في حدث يقام يوم 9 مايو 2022 في السوق الصينية.

تسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف ZTe Axon 40 5 27/4/2022 - 10:42 ص

وأكدت الشركة أيضًا من خلال إعلان سابق أن إصدار  Axon 40 سيتم دعمه بتقنية الكاميرا تحت الشاشة.

Avatar of كمال بلهادي
كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.