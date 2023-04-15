تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات وسعر هاتف OnePlus Nord 3 وموعد الإعلان الرسمي

كشف التسريب الأخير الذي نُشر على موقع Yogesh Brar” عن مواصفات وسعر الهاتف القادم OnePlus Nord 3 المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة القادمة بدقة عالية في الكاميرات الخلفية والأمامية مع بطارية عملاقة ومعالج قوي يحسن ويسرع من أداء الجهاز.

تفاصيل مواصفات هاتف OnePlus Nord 3

بحسب التسريبات التي نشرت أخيرًا يمكن التعرف على مجموعة من المواصفات المتوقعة في الهاتف القادم من ون بلس، وهذه المواصفات هي:

الشاشة: نوع الشاشة AMOLED. حجم الشاشة 6.7 إنش. دقة عرض الشاشة 1240 في 2772 بيكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

يأتي هذا الهاتا برقاقة معالج Dimensity 9000.

البطارية: قدرة البطارية 5000 mAh. يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

الكاميرا: يأتي هذا الهاتف بنظام ثلاثي في الكاميرا الخلفية، ودقة العدسات على الترتيب هي: العدسة الأولى دقتها 64 ميجا بيكسل. مستشعر العدسة الثانية يأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة. العدسة الثالثة macro تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل.



سعر هاتف OnePlus Nord 3

على الرغم من عدم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية حتى الآن فقد تم تحديد السعر العالمي المتوقع قبل الإطلاق؛ حيث سيتراوح فيما بين 366 وحتى 488 دولار أمريكي وسوف يتم تحديد سعر بيعه في جميع الدول.

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موعد إطلاق هاتف OnePlus Nord 3

لم تعلن الشركة رسميًا حتى الآن عن موعد إطلاق هاتفها الجديد، ومع ذلك تشير جميع التوقعات إلى إطلاقه خلال الفترة القادمة تحديدًا في شهر يوليو لعام 2023، وخلال الفترة المقبلة سوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل التي تخص مواصفات الجهاز.