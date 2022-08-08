تسريبات تكشف بعض المُواصفات وموعد إطلاق هواتف Xiaomi Mix Fold 2

كشفت تسريبات جديدة تم نشرها عبر تقرير تم نشره على موقع “Ice Universe”، عن خُطط شركة شاومي الصينية للكشف عن نسختها الجديدة من هواتف Xiaomi Mix Fold 2 القابلة للطي، التي سيتم الإعلان عنها في حدث، قد تم تحديد موعده بتاريخ 11 أغسطس 2022.

تستعد شركة Xiaomi لإطلاق جيلها الجديد من الهواتف القابلة للطي، وقد رصدت محطة Digital Chat Station و “Ice Universe” لقطات شاشة لهاتف Mix Fold 2.

كما تُؤكد هذه التسريبات الجديدة أيضًا، بأن هذا الجهاز سيأتي بدقة عرض (1080) في (2520) بكسل، و(21:9) أبعاد، أي بتغير في الأبعاد من إصدار Mi Mix Fold الأصلي الذي يتميز بأبعاد 27:9 ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما يأتي هذا الإصدار الجديد مع معدل التحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بعض المواصفات التي كشفتها التسريبات وهي على النحو التالي:

مُواصفات Xiaomi Mix Fold 2 حسب التسريبات

المعالج يأتي هاتف Xiaomi Mix Fold 2 مع شريحة معالج Snapdragon 8 + Gen 1. الشاشة تأتي الشاشة الخارجية للهاتف في 10.3 أبعاد: 9 كبديل لأبعاد 4:3 التي كانت في الإصدار السابق. الكاميرا بالحديث عن كاميرا الهاتف، وحسب المعلومات المُتوفرة حتى الآن فإن هذا الجهاز الجديد، سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل في الكاميرا الخلفية للهاتف. البطارية يدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن السريع 56 وات٬ ولم تكشف المعلومات المسربة حتى الآن عن أي تفاصيل حول حجم البطارية التي ستدعم هذا الإصدار.